Кременчук, Гроші

Премії до 200%: у Кременчуці міськрада визначить оплату праці мера

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 622 Коментарів: 3

Проєкт рішення винесуть на позачергову сесію міської ради

У Кременчуці підготували проєкт рішення про умови оплати праці міського голови. Документ депутати розглянуть на найближчій сесії Кременчуцької міської ради.

Проєктом передбачено встановлення посадового окладу міського голови відповідно до чинного законодавства. Окрім окладу, передбачені надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, вислугу років та за ступінь секретності в разі наявності допуску до державної таємниці в розмірі залежно від рівня допуску.

Також міському голові пропонують встановити надбавку за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи у розмірі 100% посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг і вислугу років.

Проєкт рішення передбачає щомісячне преміювання у розмірі до 200% посадового окладу з урахуванням усіх надбавок. Премії до державних професійних свят і ювілейних дат пропонують виплачувати в межах коштів, передбачених на оплату праці.

Крім того, міському голові можуть виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення під час щорічної відпустки та допомогу для вирішення соціально-побутових питань — у розмірі, що не перевищує середньомісячної зарплати.

У документі зазначено, що всі виплати здійснюватимуться в межах затвердженого фонду оплати праці.

Нагадаємо, міський голова Кременчука Віталій Малецький задекларував 1 млн 225 тисяч 850 гривень заробітної плати за 2024 рік. У 2023 році річний розмір виплат був 1 млн 139 тисяч 738 грн. 

Телеграф
Коментарі: 3

437
Olexander:
Сьогодні, 13:38

Хто пропонує ,імена ? Хто дає кошти на отаке ....неподобство ,звідки надходять гроші ? Для них ні війни ,ні смертей рідних .Просто не вкладається в здоровий глузд.Військові збирають гроші ,люди останнє віддають ,а оцьому паразиту ,дармоїду отакі надбавки !?


9 0
1 571
evil:
Сьогодні, 15:19

Я вважаю шо Віталію Олексійовичу крім підвищення власного фінансового добробуту можна вже вимагати офіційно, аби депутати міської ради цілували його у сраку на знак лояльності та прихильності. Після кожної сесії. Звісив сраку з трибуни і дивися, хто з депутатів від душі це робить, а хто халтурить.


3 0
5 450
zzzzzz:
Сьогодні, 15:41

Це мабудь премія за то шо захистив енергооб'єкти у місті? Так захистив, шо забрудненність повітря зникла у місті....може за екологію тоді?


1 0

