Премії до 200%: у Кременчуці міськрада визначить оплату праці мера

Сьогодні, 13:30

У Кременчуці підготували проєкт рішення про умови оплати праці міського голови. Документ депутати розглянуть на найближчій сесії Кременчуцької міської ради.

Проєктом передбачено встановлення посадового окладу міського голови відповідно до чинного законодавства. Окрім окладу, передбачені надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування, вислугу років та за ступінь секретності в разі наявності допуску до державної таємниці в розмірі залежно від рівня допуску.

Також міському голові пропонують встановити надбавку за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи у розмірі 100% посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг і вислугу років.

Проєкт рішення передбачає щомісячне преміювання у розмірі до 200% посадового окладу з урахуванням усіх надбавок. Премії до державних професійних свят і ювілейних дат пропонують виплачувати в межах коштів, передбачених на оплату праці.

Крім того, міському голові можуть виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення під час щорічної відпустки та допомогу для вирішення соціально-побутових питань — у розмірі, що не перевищує середньомісячної зарплати.

У документі зазначено, що всі виплати здійснюватимуться в межах затвердженого фонду оплати праці.

Нагадаємо, міський голова Кременчука Віталій Малецький задекларував 1 млн 225 тисяч 850 гривень заробітної плати за 2024 рік. У 2023 році річний розмір виплат був 1 млн 139 тисяч 738 грн.