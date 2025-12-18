У Кременчуцькому районі горів підвал багатоквартирного будинку

Сьогодні, 11:33

Уранці 17 грудня у селі Богданівка Семенівської громади Кременчуцького району сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку. Про це повідомили рятувальники. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Повідомлення про загоряння на вулиці Центральній надійшло о 11.02. Вогонь охопив сміття в підвальному приміщенні на площі близько 15 м².

Унаслідок пожежі стіни та стеля підвалу були закопчені на площі близько 40 м². Завдяки оперативним діям рятувальників будинок вдалося врятувати — поширення вогню не допустили.

До гасіння залучали підрозділ 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Причини пожежі з’ясовують.

