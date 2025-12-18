{user_fullname}
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Учора на Полтавщині сталася одна пожежа — на Кременчуччині загорівся багатоквартирний будинок

Сьогодні, 09:01

 

Пожежу у підвалі житлового будинку в селі Богданівка на Семенівщині ліквідували – будинок врятували від знищення вогнем

За минулу добу в Полтавській області зареєстрована одна пожежа, яка сталася у Кременчуцькому районі. Постраждалих внаслідок цієї пожежі не зареєстровано. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 17 грудня, о 11.02 в селі Богданівка Семенівської громади загорілося сміття в підвальному приміщенні багатоквартирного житлового будинку. Вогонь пошкодив стіни та стелю на площі 40 кв. м. До гасіння пожежі залучалась 8 ДПРП. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Будинок вдалося врятувати від знищення вогнем.  

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що 16 грудня у Кременчуці під час пожежі у квартирі загинула людина. А напередодні у Кременчуці з задимленої квартири врятували жінку.

Автор: Віктор Крук
