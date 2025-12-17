Конкурс рецептів: святкові конверти з лаваша від Ірини Коломієць
Вчора, 22:00
Переглядів: 120
Взяти участь просто — надсилайте свої рецепти на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня
Складові:
- Лаваш круглий 3 шт
- варена куряча грудка 1шт.
- велика варена картопля 1 шт.
- варені яйця 2 шт.
- майонез 3 ст. л.
- сіль, чорний перець
- зубочистки (для формування конусів)
- 1 жовток
- 1 ст. л. молока
- чорний або білий кунжут
Приготування:
- Лаваш розріжте навпіл. Сформуйте з лаваша невеликі конуси та закріпіть краї зубочистками. Змастіть сумішшю з жовтка і молока, посипте кунжутом і запікайте при 180°C 10–15 хвилин. Для начинки натріть усі інгредієнти та змішайте з майонезом.
- Наповніть запечені конуси начинкою і прикрасьте зернами граната і кропом.
Ідеально для святкового столу – виглядає красиво та дуже смачно!
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.