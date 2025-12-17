На Полтавщині вночі та зранку 18 грудня очікується туман

Вчора, 21:01

У ніч на 18 грудня та в першій половині дня на території Полтавської області, зокрема й у Кременчуці, прогнозують туман. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, видимість на дорогах становитиме 200–500 метрів, що може ускладнити рух транспорту.

Метеорологи оголосили І рівень небезпечності (жовтий).