На Полтавщині вночі та зранку 18 грудня очікується туман

У ніч на 18 грудня та в першій половині дня на території Полтавської області, зокрема й у Кременчуці, прогнозують туман. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
За прогнозом синоптиків, видимість на дорогах становитиме 200–500 метрів, що може ускладнити рух транспорту.
Метеорологи оголосили І рівень небезпечності (жовтий).
Водіям і пішоходам радять бути уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а також використовувати світлові прилади.
Нагадаємо, що на минулому тижні у Кременчуці зафіксували перевищення норм пилу та формальдегіду в повітрі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.