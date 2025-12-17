Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 18 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Веселий, 10
пров. Віталія Дончика, 1
пров. Гійома Боплана, 4–7
пров. Зелений, 2/16–17
пров. Нечая, 3–19
пров. Проектний, 3–7
пров. Резервний, 3–11
пр. Григорія-Барського, 1–12
пр. Зв’язковий, 2/41–15
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Зв’язковий, 3–7
туп. Резервний, 3–9
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Архітектора Сергеєва, 3–23
вул. Богдана Хмельницького, 31А
вул. Братів Тютюнників, 2
вул. Володимира Короленка, 15–31/1
вул. Гійома Боплана, 14/6–56
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Короленка, 15–31/1
вул. Лугова, 1–17
вул. Перекопська, 40
вул. Проектна, 3–31
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
квт. 287, 14, 16
наб. Лейтенанта Дніпрова, 82
проїзд Сонячний, 1
пров. Амвросія Ковальова, 3–8
пров. Бакинський, 5/6
пров. Бар’єрний, 2/5, 6
пров. Володимира Вернадського, 21/1
пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4, 13
пров. Градижський, 4, 6
пров. Дмитра Барковського, 13–26
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
пров. Лесі Українки, 1/14–13/17
пров. Олекси Гірника, 1–8
пров. Петрівський, 3–18
пров. Ринковий, 1/13
пров. Савинський, 2
пров. Танковий, 2/9–20
пров. Щемиловський, 3–28
пров. Токарний, 3–18
туп. Автозаводський, 2
туп. Автозаводський, 6
туп. 2-й Володимира Вернадського, 2, 3, 5, 7
туп. Затишний, 12, 17
туп. Канівський, 3–19
туп. Петрівський, 3–9
вул. Академіка Маслова, 32/15
вул. Амвросія Ковальова, 17
вул. Андріївська, 6А, 8/11
вул. Автозаводська, 3–12
вул. Автозаводська, 11–32
вул. Барвінкова, 2
вул. Богдана Хмельницького, 1Г
вул. Вадима Бойка, 1/31–12/13
вул. Вадима Пугачова, 7А
вул. Володимира Великого, 72
вул. Володимира Вернадського, 47, 75
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Гійома Боплана, 74А–78А
вул. Гоголя, 7/44–21
вул. Данила Галицького, 4–39А
вул. Єднання України, 8/6–23/1
вул. Зинаїди Тулуб, 21/10
вул. Ігоря Сердюка, 2А
вул. Ігоря Сердюка, 2А ГК-7
вул. Іллі Ткаченка, 32А–59
вул. Кагамлицька, 21/22–66
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
вул. Капітана Трусова, 5–40
вул. Керченська
вул. Кооперативна, 19–50/4
вул. Коцюбинського, 4
вул. Лебедина, 55–106
вул. Лебедина, 5–40/4
вул. Лікаря Бончука, 18–33
вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2
вул. Локомотивна, 23А–38
вул. Махоркова, 4–20
вул. Межова, 1–26
вул. Миколи Татарулі, 7, 38–54А
вул. Мрії, 12А
вул. Мрії, 20, 22, 22А
вул. Небесної Сотні, 66/1–81/30
вул. Нечуя Левицького, 3–12
вул. Новомежева, 2/1
вул. Олексія Древаля, 24–78
вул. Олексія Древаля, 71–94
вул. Перемоги, 42/8, 50
вул. Переяславська, 37/12
вул. Правобережна, 21–35
вул. Раїси Кириченко, 76–80/69
вул. Сержанта Мельничука, 12/37А
вул. Сержанта Трушакова, 16–61
вул. Софіївська, 2/50
вул. Сонячна, 1–21
вул. Тараса Шевченка, 76–105/14
вул. Троїцька, 5, 7/5
вул. Харківська, 3–11А
вул. Харківська, 10–30
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Юрія Руфа, 45–63/1.
