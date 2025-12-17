У Кременчуці патрульні зупинили водійку з 2,17 проміле алкоголю

У ніч на сьогодні, 17 грудня, патрульні поліцейські зупинили автомобіль Toyota за порушення правил дорожнього руху на вулиці Миколи Кучми в Кременчуці. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.
Під час спілкування з водійкою інспектори помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на місці за допомогою приладу Drager показала результат 2,17 проміле алкоголю в крові — це майже в 11 разів перевищує допустиму норму.
За кермом перебувала 23-річна жінка. Патрульні відсторонили її від керування та склали адміністративні матеріали:
протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння;
постанову за ч. 1 ст. 122 КУпАП — порушення вимог дорожніх знаків.
Подальше рішення у справі ухвалюватиме суд.
Нагадаємо, минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 23 водія з ознаками сп’яніння.
