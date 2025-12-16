Учора в Кременчуці патрульні зупинили двох п’яних водіїв — обидва не мали прав на керування

Минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 23 водія з ознаками сп’яніння. На початку цього тижня правоохоронці продовжили цю роботу і на вулицях міста зупинили двох п’яних водіїв. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Учора під час патрулювання на вулиці Юрія Липи інспектори зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування у 25-річного водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду на місці за допомогою алкотестера «Драгер» показав 1,53 проміле, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму! Крім того, з’ясувалося, що чоловік взагалі не мав права керування транспортними засобами.

Водія відсторонили від керування та склали відповідні адмінматеріали:

протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння);

протокол за ч. 5 ст. 126 КУпАП (повторне керування особою, яка не має права керування);

постанову за ч. 5 ст. 121 КУпАП (порушення правил користування ременями безпеки).

Другого п’яничку виявили за кермом мотоцикла Forte. На вулиці Героїв Маріуполя патрульні зупинили 30-річного мотоцикліста, який був позбавлений права керування транспортними засобами строком на 10 років, однак проігнорував рішення суду та знову сів за кермо. Окрім цього, у чоловіка були явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Результат огляду за допомогою алкотестера «Драгер» показав 1,86 проміле, що більш ніж у 9 разів перевищує допустиму норму!

На водія склали:

протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння);

постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування).

— Нагадуємо: нетверезе керування — пряма загроза життю та здоров’ю всіх учасників дорожнього руху. Бережіть себе та інших, - закликають правоохоронці.

