Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Учора в Кременчуці патрульні зупинили двох п’яних водіїв — обидва не мали прав на керування

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 118 Коментарів: 1

 

Патрульна поліція майже щодня виявляє на дорогах міста нетверезих водіїв

Минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 23 водія з ознаками сп’яніння. На початку цього тижня правоохоронці продовжили цю роботу і на вулицях міста зупинили двох п’яних водіїв. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Учора під час патрулювання на вулиці Юрія Липи інспектори зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування у 25-річного водія патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду на місці за допомогою алкотестера «Драгер» показав 1,53 проміле, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму! Крім того, з’ясувалося, що чоловік взагалі не мав права керування транспортними засобами.

 

Водія відсторонили від керування та склали відповідні адмінматеріали:

  • протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння);
  • протокол за ч. 5 ст. 126 КУпАП (повторне керування особою, яка не має права керування);
  • постанову за ч. 5 ст. 121 КУпАП (порушення правил користування ременями безпеки).

 

Другого п’яничку виявили за кермом мотоцикла Forte. На вулиці Героїв Маріуполя патрульні зупинили 30-річного мотоцикліста, який був позбавлений права керування транспортними засобами строком на 10 років, однак проігнорував рішення суду та знову сів за кермо. Окрім цього, у чоловіка були явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Результат огляду за допомогою алкотестера «Драгер» показав 1,86 проміле, що більш ніж у 9 разів перевищує допустиму норму!

На водія склали:

  • протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння);
  • постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування).

 

— Нагадуємо: нетверезе керування — пряма загроза життю та здоров’ю всіх учасників дорожнього руху. Бережіть себе та інших, - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 23 водії з ознаками сп’яніння.

Ми також писали, що 11 грудня патрульні виявили у Кременчуці 5 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

А 9 грудня у Кременчуці патрульні зупинили водія з ознаками наркотичного сп’яніння, який вже був позбавлений права керування.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук нетверезий водій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

5 446
zzzzzz:
Сьогодні, 12:55

Майно конфіскувати, алконавтів на нари. Ми ж європа, а там з цим строго


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх