Україна, Світ, Допомога військовим

Чеський підприємець передав два мільйона доларів на закупівлю FPV-дронів для ЗСУ

Сьогодні, 15:03

Він регулярно допомагає

У грудні, напередодні різдвяно-новорічних свят трапляються справжні дива. Й особливо приємно, коли вони спрямовані на допомогу нашим воїнам.

«Кременчуцький Телеграф» неодноразово розповідав про допомогу Україні з боку чехів. Вони збирали кошти, купували ракети, привозили гуманітарні набори.

Цього разу знову приємно здивували.

Як повідомив чеський волонтер, Даліміл Пєша, підприємець та благодійник із Чехії Ян Барта передав два мільйона доларів на закупівлю FPV-дронів для наших воїнів.

— Чехи просто фантастичні! Ян Барта просто передав 2 мільйони доларів! Зароблених власним розумом та наполегливою працею. Просто взяв та передав таку космічну суму на такі потрібні хлопцям дрони, — написав волонтер.

Він також зазначив, що Ян Барта сприймає біль українців, як свій власний. Він регулярно допомагає «змученій війною державі, всім чим може».

ПО ТЕМІ:

«Хочу сказати всім українцям, що ви не самотні», — чех Даліміл Пєша розповів, як допомагає Україні 

«DANA 1»: чехи збирають кошти на придбання ракети для України

4
Автор: Мирослава Українська
Вверх