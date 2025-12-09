У Кременчуці патрульні зупинили водія з ознаками наркотичного сп’яніння, який вже був позбавлений права керування

Сьогодні, близько опівночі, під час чергування на вулиці Бетонній, екіпаж патрульних зупинив автомобіль Peugeot. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій керував автівкою без поліса обов’язкового страхування, будучи позбавленим права керування транспортними засобами. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Крім того, у чоловіка були помітні явні ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження медичного огляду чоловік відмовився.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали адміністративні матеріали:

протокол за ч. 5 ст. 126 (Повторне керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права) КУпАП;

протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду) КУпАП;

постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.

— Пам’ятайте: нетверезий водій — це загроза для кожного учасника дорожнього руху. Якщо ви бачите, що хтось сідає за кермо напідпитку — негайно телефонуйте 102, 112, — закликають правоохоронці.

Нагадаємо, 7 грудня під час несення служби на проспекті Лесі Українки екіпаж патрульних зупинив автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп’яніння — перевірка показала результат 2,17 проміле, що майже в 11 разів більше за допустиму норму!

Учора ми повідомляли, що минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 17 водіїв з ознаками сп’яніння.

Раніше ми писали, що увечері 6 грудня на проспекті Лесі Українки в Кременчуці сталась аварія, внаслідок якої померла людина. За попередніми даними патрульної поліції, водій Mitsubishi Galant їхав у стані сильного алкогольного сп’яніння — 2,18 проміле. Під час руху він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічне узбіччя та зіткнувся з автівкою. Після удару Mitsubishi відкинуло на електроопору. Її пасажир отримав тяжкі травми — врятувати його життя медикам не вдалося.