«Жити так, щоб було сказано і подумано, що не марно». Кременчук попрощався зі своїм Героєм Тарасом Вʼюном

9 грудня в Міському палаці культури відбулось прощання з Тарасом Анатолійовичем Вʼюном — кавалером ордена «За мужність».

Народився Тарас 9 січня 1987 року. Навчався в кременчуцькій гімназії № 20, згодом закінчив Кременчуцький педагогічний коледж. До війни працював рятувальником в 12-ій державній пожежній частині.

У 2014 році Тарас Анатолійович став на захист своєї країни добровольцем. З 2018 служив на посаді командира роти снайперів. З 2022 року, після повномасштабного вторгнення брав участь у бойових діях на Запорізькому, Попаснянському та Херсонському напрямках. Був повним кавалером ордену «За мужність».

— Тарас від початку запам'ятався дуже особливим учнем, був дуже здібним, ерудованим, веселим. Був душею компанії. Навчався на вчителя початкових класів та вчителя інформатики. Після того як він закінчив коледж і став на захист країни, ми іноді зустрічались, гуманітарно-технічна академія проводила «уроки мужності», вони організували зустріч із героями, Тарас теж там був. Я, як класний керівник, і діти, які навчаються в Кременчуці, ми туди прийшли — і це була чудова зустріч. Для нього, та і для нас, ця зустріч була дуже важливою. То був гарний привід, щоб зібратись. І от на цих вихідних прийшла звістка, яка просто вбила всю нашу групу… І як написала одна дівчина «місяць тому він зібрав нас по хорошій новині, тепер же з такої поганої новини ми знов зібрались». Ми знаємо, що такі люди не помирають — вони потрапляють на небеса. Пишаємось Тарасом, — каже класний керівник Тараса, Олександр Анатолійович.

6 грудня 2025 року в лікарні, внаслідок тяжкого поранення Тарас Анатолійович Вʼюн загинув. Був одружений, залишились дружина та двоє діток — хлопчик і дівчинка. Також у військового лишилася мати.