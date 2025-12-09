Олена Шуляк
Олена Шуляк: У 2026 році держава продовжить виплати молодим лікарям у сільській місцевості
ГО "Захист держави"
Кременчук вшановує тих, хто тримає тил і оборону
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Війна

«Жити так, щоб було сказано і подумано, що не марно». Кременчук попрощався зі своїм Героєм Тарасом Вʼюном

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 553

  

«У засвіти відійшов не просто випускник, ветеран, а моральний авторитет, людина-світоч. Запах його пікселя при обіймах досі відчувається і в голові лунають його настанови», — директорка Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії Леся Крупіна

9 грудня в Міському палаці культури відбулось прощання з Тарасом Анатолійовичем Вʼюном — кавалером ордена «За мужність». 

Народився Тарас 9 січня 1987 року. Навчався в кременчуцькій гімназії № 20, згодом закінчив Кременчуцький педагогічний коледж. До війни працював рятувальником в 12-ій державній пожежній частині.

У 2014 році Тарас Анатолійович став на захист своєї країни добровольцем. З 2018 служив на посаді командира роти снайперів. З 2022 року, після повномасштабного вторгнення брав участь у бойових діях на Запорізькому, Попаснянському та Херсонському напрямках. Був повним кавалером ордену «За мужність».

 

— Тарас від початку запам'ятався дуже особливим учнем, був дуже здібним, ерудованим, веселим. Був душею компанії. Навчався на вчителя початкових класів та вчителя інформатики. Після того як він закінчив коледж і став на захист країни, ми іноді зустрічались, гуманітарно-технічна академія проводила «уроки мужності», вони організували зустріч із героями, Тарас теж там був. Я, як класний керівник, і діти, які навчаються в Кременчуці, ми туди прийшли — і це була чудова зустріч. Для нього, та і для нас, ця зустріч була дуже важливою. То був гарний привід, щоб зібратись. І от на цих вихідних прийшла звістка, яка просто вбила всю нашу групу… І як написала одна дівчина «місяць тому він зібрав нас по хорошій новині, тепер же з такої поганої новини ми знов зібрались». Ми знаємо, що такі люди не помирають — вони потрапляють на небеса. Пишаємось Тарасом, — каже класний керівник Тараса, Олександр Анатолійович. 

 

6 грудня 2025 року в лікарні, внаслідок тяжкого поранення Тарас Анатолійович Вʼюн загинув. Був одружений, залишились дружина та двоє діток — хлопчик і дівчинка. Також у військового лишилася мати.

 

— «Живіть. Кожен на совість робіть те, що ви маєте робити, та не забувайте, звідки ви. Знаєте, оця фраза «ця країна мені нічого не дала» мене дуже бісить. А що вона тобі має дати? Що ти для неї зробив? Зроби щось для неї — і вона тобі віддасть. Ви просто думаєте про те, що ви можете і що ви хочете. Не тикайтесь, не микайтесь, не шукайте швидких можливостей заробити. Тому що такі думки ніколи до добра не доведуть. Як правило, в нас швидкі гроші повʼязують або з криміналом або з аферами, а це той самий кримінал. Якщо кожен бути жити по совісті, то тільки так ми зможемо побудувати нашу майбутню Україну. Я розумію, що це пафосні слова, що вже не одноразово сказані, але з висоти прожитих років я вам скажу так: повернеш голову і подумаєш, тут я зробив правильно, а тут можна було і не так. І от коли в тебе «зробив правильно» буде переважувати, ти будеш знати, що не даремно жив, — процитувала слова Тараса директорка академії Леся Крупіна.

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Тараса на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.

Нагадаємо, торік у нас вийшло інтерв'ю із Тарасом В'юном: ветеран розповідав про службу, поранення та повернення до життя.


ПО ТЕМІ:

Жити по совісті: Тарас В’юн зустрівся зі студентами рідної академії

«Лікарі відмовилися приймати, бо не бачили шансу на спасіння», — кавалер ордену «За мужність» Тарас В’юн про поранення та повернення до життя

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: війна воїни світла Прощання поховання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх