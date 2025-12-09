«Жити так, щоб було сказано і подумано, що не марно». Кременчук попрощався зі своїм Героєм Тарасом Вʼюном

9 грудня в Міському палаці культури відбулось прощання з Тарасом Анатолійовичем Вʼюном — кавалером ордена «За мужність».
Народився Тарас 9 січня 1987 року. Навчався в кременчуцькій гімназії № 20, згодом закінчив Кременчуцький педагогічний коледж. До війни працював рятувальником в 12-ій державній пожежній частині.
У 2014 році Тарас Анатолійович став на захист своєї країни добровольцем. З 2018 служив на посаді командира роти снайперів. З 2022 року, після повномасштабного вторгнення брав участь у бойових діях на Запорізькому, Попаснянському та Херсонському напрямках. Був повним кавалером ордену «За мужність».
6 грудня 2025 року в лікарні, внаслідок тяжкого поранення Тарас Анатолійович Вʼюн загинув. Був одружений, залишились дружина та двоє діток — хлопчик і дівчинка. Також у військового лишилася мати.
— «Живіть. Кожен на совість робіть те, що ви маєте робити, та не забувайте, звідки ви. Знаєте, оця фраза «ця країна мені нічого не дала» мене дуже бісить. А що вона тобі має дати? Що ти для неї зробив? Зроби щось для неї — і вона тобі віддасть. Ви просто думаєте про те, що ви можете і що ви хочете. Не тикайтесь, не микайтесь, не шукайте швидких можливостей заробити. Тому що такі думки ніколи до добра не доведуть. Як правило, в нас швидкі гроші повʼязують або з криміналом або з аферами, а це той самий кримінал. Якщо кожен бути жити по совісті, то тільки так ми зможемо побудувати нашу майбутню Україну. Я розумію, що це пафосні слова, що вже не одноразово сказані, але з висоти прожитих років я вам скажу так: повернеш голову і подумаєш, тут я зробив правильно, а тут можна було і не так. І от коли в тебе «зробив правильно» буде переважувати, ти будеш знати, що не даремно жив, — процитувала слова Тараса директорка академії Леся Крупіна.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Тараса на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
