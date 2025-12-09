Олена Шуляк
Бізнес/Робота, Україна, Світ

В Україні хочуть встановити норми відпочинку для водіїв та зробити тахографи обов’язковими: кого це стосується

Сьогодні, 15:05

 

Відповідний законопроєкт учора зареєстрували у Верховній Раді

Україна ратифікувала угоду про асоціацію з Європейським Союзом та узяла на себе зобов’язання поступово наблизити національне законодавство до права ЄС у всіх секторах, включно з автомобільним транспортом. Одним із ключових напрямів такої гармонізації законодавства з нормами ЄС є регулювання режиму праці та відпочинку водіїв, використання тахографів та порядок організації контролю і відповідальність за порушення.

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту № 14280 «Про внесення змін до Закону України „Про автомобільний транспорт“ щодо гармонізації вимог до режимів праці та відпочинку водіїв і використання тахографів зі стандартами Європейського Союзу», який 8 грудня зареєстрували у Верховній Раді.

Обґрунтовуючи необхідності прийняття цього законопроєкту, його ініціатори зазначають, що станом на сьогодні в Україні більшість положень, які стосуються режимів праці та відпочинку, порядок використання тахографів, а також вимоги до технічних характеристик цих пристроїв, урегульовані підзаконними актами, зокрема, наказом Міністерства транспорту та зв’язку № 340 від 07.06.2010.

— Відсутність чітких законодавчих норм унеможливлює ефективний контроль, створює прогалини в правозастосуванні та сприяє недобросовісній конкуренції серед перевізників… Для повного і належного виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань необхідне оновлення та системне унормування положень законодавства у цій сфері на рівні закону, а не підзаконних актів, — йдеться у пояснювальній записці.

 

У законопроєкті передбачено закріплення чітких норм щодо максимальної тривалості керування, мінімальних перерв, щоденних та щотижневих періодів відпочинку. Максимальна тривалість щоденного керування автотранспортом обмежується 9 годинами, протягом тижня — не більше 56 годин, а протягом двох тижнів поспіль — не більше 90 годин.

Для контролю тривалості керування запроваджується обов’язковість використання цифрових тахографів у контрольованих категоріях транспортних засобів, а це автомобілі для перевезення пасажирів (понад 9 місць) та вантажів (понад 3,5 тонни).

Законопроєкт також визначає норми щодо встановлення, використання та обслуговування тахографів, порядок зчитування й зберігання їх даних.

Передбачається створення державної системи контролю за дотриманням режимів праці водіїв та їх відпочинку з встановленням санкцій за порушення законодавства у цій сфері у вигляді штрафів. Визначена мінімальна інтенсивність перевірок — не менше 3% від загальної кількості робочих днів водіїв.

Ініціатори законопроєкту прогнозують, що його прийняття забезпечить суттєве підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зменшенню аварійності через втому водіїв, поліпшення умов праці водіїв та посилення добросовісної конкуренції серед автомобільних перевізників.

— Окремим важливим наслідком є спрощення доступу українських перевізників до європейського ринку та взаємне визнання правил і стандартів, що сприятиме інтеграційним процесам та зміцненню економічного співробітництва, — зазначають його автори.
Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт автотранспорт водії
