Завтра Кременчук прощатиметься із полеглим на війні захисником Андрієм Марчуком

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого військового
Завтра, 10 грудня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Андрія Марчука. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — вірний син, випускник Кременчуцької гімназії № 26 — загинув 24 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання Андрія Марчука відбудеться завтра, 10 грудня:
