Топ новина, Споживач, Полтавщина

На Полтавщині посилили знеструмлення через обстріли енергетики у сусідніх областях — Когут

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 713 Коментарів: 1

 

В області діють погодинні графіки, оновлено перелік адрес для відключень

Сьогодні на Полтавщині разом з погодинними графіками знеструмлень застосували й графіки аварійних відключень. Причиною стали нічні обстріли в сусідніх областях та різке зростання споживання електроенергії. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, станом на 13.00 область працює за графіками погодинних відключень у межах 3–4 черг одночасно.

Відсьогодні оновлено список адрес, які підпадають під погодинні відключення. До переліку додали будинки, що раніше не знеструмлювалися через перебування на спільних лініях з об’єктами критичної інфраструктури. Оновлений список доступний за посиланням.

Володимир Когут також повідомив про результати координаційної наради під головуванням Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко за участі урядовців та керівництва енергетичної галузі: зокрема, на зустрічі обговорили заходи для перерозподілу навантаження в енергосистемі.

Уряд готує низку рішень, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів з метою скорочення тривалості відключень світла, — додав Когут.

Нагадаємо, сьогодні через графік обмеження споживання електричних потужностей у Кременчуці спостерігаються перебої з водопостачанням.


Автор: Яна Гудзь
Теги: енергетика знеструмлення критична інфраструктура обстріли
Коментарі: 1

1 563
evil:
Сьогодні, 14:49

Ну і добре. Аби тіко до Молдови електропостачання не припиняли. Як у суботу, 6 грудня. Аби з відчуттям сорому не читати новини такого плану :

За даними Moldelectrica, внаслідок атак на енергетичну систему України в регіоні "був відключений важливий енергетичний блок", а лінії інтерконекторів перебувають на піку завантаженості.

"Moldelectrica звернулася по аварійну допомогу до Румунії як запобіжний захід на наступні кілька годин. Це забезпечить безпечну роботу електроенергетичної системи та попередить можливі перевантаження", – йдеться в повідомленні.


2 1

