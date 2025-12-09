На Полтавщині посилили знеструмлення через обстріли енергетики у сусідніх областях — Когут

Сьогодні на Полтавщині разом з погодинними графіками знеструмлень застосували й графіки аварійних відключень. Причиною стали нічні обстріли в сусідніх областях та різке зростання споживання електроенергії. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, станом на 13.00 область працює за графіками погодинних відключень у межах 3–4 черг одночасно.

Відсьогодні оновлено список адрес, які підпадають під погодинні відключення. До переліку додали будинки, що раніше не знеструмлювалися через перебування на спільних лініях з об’єктами критичної інфраструктури. Оновлений список доступний за посиланням.

Володимир Когут також повідомив про результати координаційної наради під головуванням Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко за участі урядовців та керівництва енергетичної галузі: зокрема, на зустрічі обговорили заходи для перерозподілу навантаження в енергосистемі.

Уряд готує низку рішень, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів з метою скорочення тривалості відключень світла, — додав Когут.

Нагадаємо, сьогодні через графік обмеження споживання електричних потужностей у Кременчуці спостерігаються перебої з водопостачанням.



