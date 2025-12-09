На Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісти 46-річного Віталія Луньова

Чоловік перестав виходити на зв'язок із рідними влітку 2018 року

На Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісти 46-річного Віталія Луньова. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, чоловік перестав виходити з рідними на зв’язок влітку 2018 року — нині його місце перебування невідоме.

Прикмети зниклого: зріст 175 см, худорлявої статури, волосся сіро-русяве, очі сірі.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо можливого місця перебування чоловіка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 050-44-082-76, 066-686-33-47, 095-19-11-300 або 102.

