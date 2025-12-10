Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У четвер, 11 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Полтавський, 277/2–281
пров. Веселий, 10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
квт. 287, 19–28
просп. Лесі Українки, 65–71
вул. Керченська, 14
вул. Якова Петруся, 140.
пр. Великокохнівський, 1–61
пр. Річковий, 4–14/29
пров. Водний, 3–10/41
пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4
пров. Затонний, 3–11
пров. Набережний, 3–9/37
пров. Ринковий, 1/13
пров. Річковий, 3–7
вул. Академіка Маслова, 32/15
вул. Андріївська, 5–18А
вул. Богдана Хмельницького
вул. Богдана Хмельницького, 1Г
вул. Богдана Хмельницького, 9В–78/1
вул. Вадима Бойка, 1/31–12/13
вул. Великокохнівська, 12–28А
вул. Євгена Патона, 25
вул. Єднання України, 8/6–23/1
вул. Затонна, 1А–14А
вул. Ігоря Сердюка, 2А
вул. Капітана Трусова, 5–40
вул. Лебедина, 5–40/4
вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2
вул. Лікаря Парнети, 47
вул. Локомотивна, 1А–30
вул. Миколи Гоголя, 7/44–21
вул. Михайла Коцюбинського, 4
вул. Недогарська, 27/13–39
вул. Новосхідна, 14/26–36
вул. Перемоги, 42/8–50
вул. Переяславська, 2–37/10
вул. Східна, 13/24–38
вул. Софіївська, 2/50
вул. Троїцька, 5, 7/5
вул. Юрія Руфа, 65А.
