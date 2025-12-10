Від 5 тисяч до 5 мільйонів: на чому їздять кременчуцькі депутати

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 797

У депутатів Кременчуцької міськради — автопарк на будь-який смак: від скоромних і стареньких машин до новеньких Tesla й преміальних Audi. Проте найбільше увагу журналістів привернули суми, які посадовці вказали у деклараціях. Частина авто магічно «дешевшають» до вартості велосипеда, хоча на ринку коштують у десятки разів дорожче. Водночас, деякі депутати оновили свої машини в останні роки за цілком реальні суми, проте у деяких епізодах виникають питання до походження коштів. «Кременчуцький Телеграф» дослідив: хто занизив ціну, щоб не привертати увагу НАЗК, а у кого — найдорожчі та найновіші автівки

Топ «вигідних» покупок: вантажний кран за ціною старого мопеда

Депутат, підприємець Олександр Головач (фракція «Батьківщина») вказав у декларації за 2024 рік дві автівки — Mercedes-Benz 350 2007 року випуску та Volkswagen Multivan 2021 року випуску. Volkswagen придбаний нещодавно, у 2024 році, за вказаною ціною — 306 тисяч гривень. А от Mercedes придбаний у 2020 році, вже за геть іншою сумою — у 30 тисяч гривень. Обидві автівки записані на дружину депутата Наталію Головач, яка також веде підприємницьку діяльність.

Зображення ілюстративне

За даними з сайту Auto.Ria вартість Mercedes-Benz 350 2007 року випуску за тодішнім курсом могла становити орієнтовно 242 тисячі гривень. Виходить, автомобіль був задекларований за ціною, заниженою приблизно у 8 разів.

Як вказано у деклараціях депутата, у 2019 році його загальний дохід склав трохи більше 58 тисяч гривень. Із заощаджень він зберігав 80 тисяч доларів США, 107 тисяч гривень та 10 тисяч євро. Вже у 2020 році, у рік купівлі Mercedes, дохід депутата зріс до 1,06 млн гривень, заощадження також збільшились — з 80 до 100 тисяч доларів. Найбільше Головач заробив від підприємницької діяльності — 980 тисяч гривень. За даними YouControl, депутат веде підприємницьку діяльність з червня 2020 року, основний вид діяльності — у сфері права.

Зображення ілюстративне

Вартість Volkswagen, згідно з інформацією з оголошень на Auto.Ria, на момент купівлі становила орієнтовно 1 млн 400 тисяч гривень. Виходить, депутат задекларував Volkswagen за ціною, яку занизив приблизно у 4,6 раза, або на понад 1 млн гривень менше ринкової.

Із декларації відомо, що у 2023 році загальний дохід Олександра Головача склав 5,3 млн гривень. З заощаджень депутат задекларував понад 360 тисяч доларів США, 50 тисяч євро та понад 290 тисяч гривень. У рік купівлі машини заощадження депутата зросли — з 360 до 463 тисяч доларів та з 290 до 838 тисяч гривень. Родинні доходи також зросли — до майже 7 млн гривень.

Вказана у декларації вартість обох автомобілів нижча за ринкову: Mercedes — приблизно у 8 разів, Volkswagen — майже у 4,6 раза.

Щоб отримати пояснення щодо занижених цін на транспортні засоби, журналісти відправили депутату інформаційний запит. Редакція опублікує відповідь посадовця, як тільки її отримає.

Депутат міської ради, підприємець Геннадій Іванян (голова депутатської групи «Мій Кременчук») задекларував за минулий рік вантажний автокран КРАЗ 250 1994, який придбав за 5 тисяч гривень ще у 2021 році.

За інформацією з сайту Auto.Ria вартість такого транспорту на момент купівлі могла становити орієнтовно близько 249 тисяч гривень.

Різниця між задекларованою та приблизною ринковою ціною становить понад 244 тисячі гривень, тобто автокран був вказаний у декларації майже в 50 разів дешевше, ніж коштували аналогічні моделі на ринку.

До речі, на сьогодні, згідно з оголошеннями на Auto.Ria, за 5 тисяч гривень, можна хіба що придбати старенький мопед або малокубатурний мотоцикл. Або ж — це ціна хіба за два повних баки пального для такого крану.

Зображення ілюстративне

Як вказано у деклараціях, дохід Іваняна у 2020 році склав понад 1 млн гривень, ще 1,5 млн гривень він позичив у іншого депутата міськради Федора Чуракова. Як заощадження депутат тримав 11 тисяч доларів, 5 тисяч євро та 300 тисяч гривень.

У 2021 році Іванян задекларував понад 5 млн гривень доходу — переважно це виплати від центру «Інваспорт»: депутат очолює обласну Федерацію з велоспорту, тренує паралімпійця з Кременчука Єгор Дементьєва. Із заощаджень у Іваняна було 11 тисяч доларів, 5 тисяч євро та 740 тисяч гривень.

Геннадій Іванян у коментарі «Телеграфу» зазначив, що не бачить підстав для уточнень щодо вартості автокрана, оскільки всі дані вже внесені до декларації:

— Я не пам’ятаю, не знаю. Я не слідкую за тим. Якщо там написано так, отже воно так, — сказав він.

Депутат не зміг пояснити, чому вказана сума суттєво нижча за ринкову, і наголосив, що журналісти, перш ніж ставити запитання, мають «розібратися зі станом техніки на момент купівлі»:

— Ви коли щось пишете, треба розібратися, а тоді щось там задавати якісь питання. Треба перше задати питання: в якому стані може було? А коли це було? Коли ви купляли? А що там було? А як? Були там колеса, були там акумулятори, не були. Спочатку розберіться, а потім питайте, — зазначив Іванян.

Після цього депутат припинив розмову.

— Коли будете ставити грамотні запитання — тоді я дам відповідь, — сказав він та завершив дзвінок.

Автомобіль FORD FIESTA 2017 року Світлана Пищита (партія «Батьківщина») придбала у 2020 році. На момент набуття права власності на автомобіль ціну депутатка вказала як 5 тисяч гривень.

Зображення ілюстративне

За пошуком на сайті Auto.Ria вартість такої машини ціна такої машини станом на момент купівлі могла становити 180,8 тисяч гривень. Отже, ціна в декларації занижена приблизно на 176 тисяч гривень, або більш ніж у 36 разів.

У коментарі журналістам депутатка Світлана Пищита заявила, що «коментарі щодо особистої машини я надавати не буду, це моя особиста річ».

Спочатку депутатка направляла журналістів до пресслужби міської ради, але після уточнення питання про її декларацію сказала, що «якщо це стосується мене, як людину, то я не зобов’язана надавати вам коментарі про мої особисті покупки».

Чому посадовці можуть можуть занижувати вартість авто? Ймовірно, коли їхні офіційні доходи не «тягнуть» на покупку машини за ринкову вартість — тоді дешевша оцінка виглядає більш правдоподібною у декларації. Так само заниження допомагає приховати невідповідність між задекларованими заощадженнями та сумою, яку фактично витратили на авто.

Крім того, якщо авто могли купити після ремонту чи з пошкодженнями — тоді можна вказати нижчу оцінку й формально обґрунтувати її в декларації.

За неправильні дані в декларації можуть оштрафувати або притягнути до кримінальної відповідальності

Керівник Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв пояснює, що якщо посадовець подає декларацію й вносить туди неправдиві дані, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Це стосується випадків, коли різниця між задекларованими та реальними відомостями становить від 150 до 750 прожиткових мінімумів.

Якщо ж дані у декларації умисно спотворили на суму від 750 до 2 500 прожиткових мінімумів — це вже кримінальне правопорушення за ст. 366-2 КК України.

Чому декларанти часто уникають відповідальності?

У прокуратурі пояснюють: щоб довести заниження вартості авто, потрібно підтвердити його фактичну ціну. А це складно, коли транспортний засіб купували за готівку, неодноразово переоформлювали, оформляли на третіх осіб або коли авто було пошкоджене й відремонтоване, що могло вплинути на його вартість.

У кожному випадку після внесення даних до ЄРДР слідчі мають з’ясувати всі обставини придбання авто та зібрати докази, які підтверджують факт і умисел декларування недостовірних відомостей.

ТОП 3 найдорожчих авто місцевих депутатів

Найдорожчу автівку серед депутатів Кременчуцької міськради має Ольга Шляхова із «Батьківщини». Ольга — донька загиблого колишнього міського голови Кременчука Олега Бабаєва.

Жінка володіє приблизно десятьма кременчуцькими фірмами. Бізнес пов’язаний з орендою та експлуатацією нерухомості, готельною сферою та виробництвом м’ясних продуктів. Йдеться про володіння великими міськими ринками — зокрема Центральним, «Плеядою», «Крюківчанкою» — а також торговельними й адміністративними центрами. Вона є власницею бренду Potoki House — спа-комплексу в Кам’яних Потоках поблизу Кременчука. Крім того, їй належать акції ПрАТ «Кременчукм’ясо» («Фарро»). На сайті міськради зазначено, що Ольга Шляхова працює економісткою планово-економічного відділу м’ясокомбінату.

Водночас чоловік депутатки Максим Шляхов також веде активну підприємницьку діяльність — він один із засновників кафе «Юність», керує сімейною компанією «Пеленг», що займається, зокрема, будівництвом водних споруд та діяльністю у сфері спорту. Чоловік також має ФОП — надає в оренду нерухомість.

У декларації за 2024 рік депутатка вказує, що є власницею AUDI RS Q8 2023 року. Ймовірно, придбаний із салону: машина 2023 року випуску, і у власності Шляхової вона із серпня 2023 року.

Зображення ілюстративне

Вартість машини Ольга Шляхова декларує як 5 мільйонів 111 тисяч 800 гривень. За даними сайту Auto.Ria вартість такої машини стартувала на момент купівлі від 4 млн гривень, залежно від комплектації.

А що з доходами у родини Шляхових?

У 2022 році родина заробила 2,5 млн гривень. Як заощадження вони тримали понад 80 тисяч доларів, 2,7 млн гривень і 122 тисячі євро.

У 2023 році дохід депутатки склав майже 2,5 млн гривень — це і заробітні плати, і дохід за підприємницьку діяльність, страхові виплати тощо. Разом з тим її чоловік цього ж року отримав понад 1,2 млн гривень — це так само заробітна плата, дохід від зданого в оренду майна та кошти за проданий автомобіль. Сумарний дохід родини на кінець року склав трохи більше 3,6 мільйона гривень.

Родина також має готівкові заощадження у валюті і гривні — 80 тисяч доларів, 122 тисячі євро та 430 тисяч 847 гривень.

Водночас у декларації депутатка вказує оновлену покупку чоловіка Максима Шляхового — SKODA KODIAQ 2023 року випуску. Ціни на таку стартують від 1,2 млн гривень. До того ж, Шляховий володіє люксовим автомобілем Porsche 911 Carrera S 2016 року випуску, придбаним у червні 2020 року. Це спортивне купе преміум класу, яке належить до лінійки одних із найпотужніших і найдорожчих серійних моделей Porsche. Машина вважається рідкісною на українському ринку через високу ціну та обмежену кількість таких авто в продажу. На сайті Auto.Ria опубліковано єдине оголошення з продажу такого Porsche — нині її ціна становить понад 12 мільйонів гривень.

За 2024 рік депутат Кременчуцької міської ради Віталій Котляр (партія «Європейська Солідарність») задекларував, зокрема, MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC L 2017 року, який придбав у рік випуску за майже 4,8 млн гривень, та MERCEDES-BENZ GLE 450 2020 року. Другу автівку він придбав за понад 3 млн гривень у 2020 році.

Серед іншого, Віталій Котляр має у власності Opel Zafira 2010 року випуску. Авто він придбав у 2022 році за 40 тис. грн. За даними з сайту Auto.Ria, мінімальна ринкова ціна такої моделі могла б становити приблизно 180 тис. грн. Схоже, вартість автомобіля в декларації занижена у 4,5 раза.

Віталій Котляр — бізнесмен, є власником і керівником низки фірм і компаній, зокрема Кременчуцького заводу дорожньої та будівельної техніки, «Дормаш Груп».

Додамо, що кременчуцька ТОВ «Дормаш Груп» фігурувала у матеріалі «Телеграфа» про закупівлі міськради, що стосувались підтримки військових. Журналісти виявили переплати на закупівлях мобільних комплексів для прання та гігієни та причепу. Відомо, що умови тендерів прописували під конкретні лазні, які поставила, зокрема, фірма депутата міськради.

Зображення ілюстративне

За пошуком на сайті Auto.Ria найменша вартість MERCEDES-BENZ S 560 на момент купівлі машини курс могла становити 1 млн 344 тисячі гривень.

Зображення ілюстративне

Водночас, найнижча вартість MERCEDES-BENZ GLE 450 на момент купівлі, за даними з Auto.Ria, могла становити близько 1 млн 383 тисячі гривень.

За 2016 рік Котляр задекларував майже 10 млн гривень доходів, із заощаджень він вказав майже 7,5 млн гривень. У 2017 році дохід вже збільшився до 11,7 млн гривень, як і заощадження — до 7,8 млн гривень.

У 2019 році депутат вказав майже 8,7 млн гривень доходів, з заощаджень — 8,9 млн гривень та 119 тисяч доларів. За 2020 рік Віталій Котляр задекларував майже 10,6 млн гривень доходів, а як заощадження — 9,8 млн гривень та понад 130 тисяч доларів.

Задекларовані доходи та заощадження Віталія Котляра повністю покривали витрати на придбання двох автомобілів Mercedes. У 2017–2020 роках депутат щороку отримував від 8 до майже 12 мільйонів гривень доходу й мав значні накопичення у гривні та валюті, тож придбання авто вартістю близько 8 мільйонів гривень не виходило за межі його задекларованих фінансових можливостей.

Водночас журналісти звернулися до депутата із запитом на коментар та роз’яснення щодо вартості придбаного автомобіля Opel Zafira 2010 року, а також із проханням надати документи, що підтверджують зазначену у декларації інформацію. Відповідь редакція оприлюднить після її отримання.

За минулий рік депутат Кременчуцької міської ради, підприємець Федір Чураков (член депутатської групи «Мій Кременчук») задекларував власний MERCEDES-BENZ E 200 4MATIC 2022 року випуску. Машину він придбав у 2022 році за 1 млн 915 тисяч гривень.

Зображення ілюстративне

Це ринкова вартість: за даними сайту Auto.Ria на момент купівлі вартість машини могла коштувати від 1,5 млн гривень.

Згідно з декларацією за 2022 рік, Федір Чураков отримав 1,3 млн грн доходу та мав заощадження у розмірі 804 тис. грн, 30 тис. доларів і 95 тис. євро. У цей же період із декларації зник його попередній автомобіль — Ford Fusion 2016 року.

У 2021 році дохід підприємця становив 2,3 млн грн. Тоді він задекларував 3,1 млн грн заощаджень, 130 тис. доларів і 95 тис. євро.

Оновлений автопарк у 2024 — 2025 роках

За останні два роки депутати Кременчука не надто активно оновлювали автопарк: за цей час ми виокремили лише чотирьох обранців із покупками, які варті уваги.

Так, депутатка Кременчуцької міськради Валерія Волкова (партії «Слуга народу») у березні 2024 року придбала MERCEDES-BENZ GLS 400 2017 року.

У декларації на момент набуття права власності її вартість вказана у сумі 1 мільйон 200 тисяч гривень. За пошуком на сайті Auto.Ria вартість такої машини стартує орієнтовно від 900 тисяч гривень, тож вартість цілком ринкова.

Зображення ілюстративне

Щоб дізнатися, чи була така покупка «по кишені» депутатці, аналізуємо її декларацію за 2023 рік. Загалом тоді Валерія Волкова отримала понад 106 тисяч гривень — це стипендія, соціальні виплати тощо. Куди більший дохід у її чоловіка, Олексія Волкова — 29,8 мільйона гривень.

Відомо, що нині Олексій — військовослужбовець, але з цивільного життя зберігає бізнес у сфері продажу комп’ютерної техніки. Сама ж Валерія Волкова також веде підприємницьку діяльність, але вже у сфері права з 2019 року.

Додамо, що Олексій Волков був одним з головних постачальників дронів кременчуцькому виконавчому комітету. За даними Clarity Project, за 2023 рік виконком уклав 56 договорів з Волковим на загальну суму у 27,7 млн гривень.

Журналісти виявили, що група ФОПів, що пов’язана з чоловіком депутатки міськради, отримувала без конкуренції підряди на дрони від кременчуцького виконкому. Аналіз закупівель у Prozorro показав, що місто купувало певні моделі дорожче, ніж інші громади, які проводили процедуру запиту ціни пропозицій.

З заощаджень родина зберігала 320 тисяч гривень, 5 тисяч євро та 70 доларів.

У 2024 році заощадження родини збільшились до 450 тисяч гривень, понад 10 тисяч євро та 76 тисяч доларів США. Дохід родини склав 4,6 млн гривень.

У липні 2025 року депутатка міськради, радниця міського голови Кристина Мирошніченко стала власницею Tesla Model 2022 року випуску. Іномарку жінка придбала за 500 тисяч гривень.

Зображення ілюстративне

На сайті Auto.Ria вартість такої машини різниться від її стану. Якщо автомобіль у нормальному стані, то його ціна стартує від 661 тис. 755 грн. Якщо ж машина після аварії або ж потребує ремонту, то придбати її можна дешевше.

У деклараціях про доходи за 2024 рік депутатка вказувала заощадження: 15 000 доларів її чоловіка Віктора Мирошніченка та 5 000 доларів власних.

У 2024 році загальний дохід декларантки склав 115 тисяч 655 гривень, її чоловік дохід не отримував.

Депутат, виконувач обов’язків директора комунального підприємства «Полтавське обласне патологоанатомічне бюро Полтавської обласної ради» Вадим Українець наприкінці минулого року придбав Skoda Kodiaq 2024 року випуску. Авто посадовцю обійшлось у 1 млн 783 тисячі гривень.

Зображення ілюстративне

У повідомленні про суттєві зміни в майновому стані Українець вказав, що 20 грудня він позичив 1 млн гривень, а вже через день придбав машину. Водночас у 2024 та у 2023 роках депутат заощаджень не мав, його дохід разом з дружиною торік склав 813 тисяч 108 гривень, у 2023 році — 753 тисячі 975 гривень.

Під час розмови з депутатом журналісти уточнили деталі придбання його автомобіля Skoda Kodiaq 2024 року, вартість якого становила 1,783 млн грн. На запитання, де саме він придбав машину і за які кошти, депутат відповів коротко: «Усе зазначено в декларації».

Зокрема, журналісти звернули увагу, що в документі вказано позику у розмірі 1 млн грн, однак залишалося невідомим, за які кошти депутат покрив іншу частину вартості авто — близько 783 тисяч гривень. На це він зауважив: «А те, що я працюю, це нічого не каже?» — підтвердивши, що решту суми сплатив із заробітку. Депутат також додав, що не купує машини регулярно: «Останній раз машину купував у 2013 році».

Задекларований автопарк кременчуцьких депутатів показує наскільки «гнучкими» можуть бути цифри в деклараціях. Різке оновлення автопарку депутатів під час війни за кілька мільйонів гривень і задекларовані «умовні» ціни машин лише посилюють питання щодо доброчесності і прозорості місцевих обранців.

Здійснено за підтримки програми «Сильніші разом: Медіа та Демократія», що реалізується Всесвітньою асоціацією видавців новин (WAN-IFRA) у партнерстві з Асоціацією «Незалежні регіональні видавці України» (АНРВУ) та Норвезькою асоціацією медіабізнесу (MBL) за підтримки Норвегії. Погляди авторів не обов’язково відображають офіційну позицію партнерів програми