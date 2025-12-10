ГО "Захист держави"
Молодь, яка не шукає «легких шляхів»: у Полтаві відбулася розмова про майбутнє без корупції
Олена Шуляк
Українські школярі можуть розраховувати на гарячі обіди й наступного року – нардеп Олена Шуляк
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини, ТЪ у темі

Обставини замаху на вбивство: у чому звинувачують депутата облради Дядика

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 4

 

Обоє обвинувачених своєї вини у скоєному не визнають

Сьогодні, 10 грудня, у стінах Кременчуцького районного суду відбулося чергове засідання справи по звинуваченню депутата Полтавської облради Олега Дядика та його водія Антона Грабового у замаху на вбивство. Справу розглядає колегія суддів: головуючий Олександр Колотієвський, судді Анна Река та Світлана Клименко.

На минулому слуханні суд закрив підготовче засідання, тож сьогодні відбулося перше слухання справи по суті.

Розпочалося засідання із того, що прокурор зачитав обвинувальні акти Дядика та Грабового.

За версією слідства, Дядик нібито замовив убивство фермера та активіста Сергія Кузьменка, з яким мав конфлікт через майнові інтереси. Він, за даними прокурора, залучив посередника та виконавців, запропонував 20 тисяч доларів і детально спланував інсценування самогубства жертви поблизу Пришиба.

У документі зазначено, що один із виконавців повідомив про підготовку злочину правоохоронцям і діяв під їх контролем. 29 січня 2025 року, коли мала відбутися реалізація плану, СБУ імітувала напад та затримала фігурантів, тож злочин зупинили на стадії замаху.

І Дядика, і Грабового звинувачують у закінченому замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб. 

 

Далі суд зачитав цивільний позов від потерпілого: він просить, аби Дядик відшкодував йому 2 млн грн моральної та 10 тис. грн матеріальної шкоди. Що ж до обвинуваченого Грабового, то він, відповідно до позову, має відшкодувати потерпілому 100 тис. грн моральної та 10 тис. грн матеріальної шкоди.

Після встановлення анкетних даних обвинувачених суд запитав у них, чи визнають вони себе винними та чи визнають позовну заяву потерпілого. І Дядик, і Грабовий заявили, що вони не визнають себе винними та приймають позов потерпілого.

 

Після цього суд перейшов до визначення порядку подальшого розгляду справи. Прокурор запропонував спочатку дослідити докази, тоді допитати свідків, потерпілого, а після заслухати обвинувачених. Адвокат Шаповал, який на цьому засіданні представляв інетерси обох обвинувачених, запропонував, аби спочатку допитали потерпілого, а тоді свідків.

Колегія суддів порадилася та місці та ухвалила такий порядок: спочатку проведуть дослідження письмових та речових доказів, далі допитають потерпілого та свідків, а після цього заслухають обвинувачених.

На цьому судове засідання відклали до наступної дати — 11 грудня. На слуханні планують розпочати дослідження письмових доказів.

Нагадаємо, перше підготовче засідання, яке відбулося 27 жовтня, так само перенесли: тоді у залі суду обвинувачений Грабовий був без адвокатів. На минулому засіданні, 5 листопада, до справи приєдналася нова захисниця Грабового, адвокатка Марія Конрадій. Вона клопотала про відкладення підготовчого засідання, оскільки їй потрібен час для ознайомлення з матеріалами справи. 11 листопада обвинуваченим продовжили запобіжний захід у вигляді перебування під вартою. 2 грудня суд закрив підготовче засідання та перейшов до розгляду справи по суті.

У чому звинувачують Олега Дядика та Антона Грабового

На початку року контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика на організації замовного вбивства. За даними слідства, він планував ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоб заволодіти його бізнесом. 

Відомо, що депутат залучив до злочину свого водія, пообіцявши йому 20 тис. доларів США за вбивство. Жертву мали заманити на покинуту насосну станцію під приводом робочої зустрічі. На місці підприємця мали задушити мотузкою, а злочин інсценувати як самогубство.

Після цього депутат збирався підробити документи та оформити корпоративні права підприємця на себе.

Підозрювані уникали телефонного зв’язку та зустрічалися в місцях без відеоспостереження. Обох фігурантів затримали «на гарячому», коли вони везли бізнесмена на місце «ділової» зустрічі.

Обом обвинуваченим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 15 — замах на злочин;
  • чч. 2, 3 ст. 27 — організація та співучасть у злочині;
  • ч. 2 ст. 115 — умисне вбивство.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд судова справа Олег Дядик замах на вбивство обвинувачені
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх