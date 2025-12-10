Обставини замаху на вбивство: у чому звинувачують депутата облради Дядика

Обоє обвинувачених своєї вини у скоєному не визнають

Сьогодні, 10 грудня, у стінах Кременчуцького районного суду відбулося чергове засідання справи по звинуваченню депутата Полтавської облради Олега Дядика та його водія Антона Грабового у замаху на вбивство. Справу розглядає колегія суддів: головуючий Олександр Колотієвський, судді Анна Река та Світлана Клименко.

На минулому слуханні суд закрив підготовче засідання, тож сьогодні відбулося перше слухання справи по суті.

Розпочалося засідання із того, що прокурор зачитав обвинувальні акти Дядика та Грабового.