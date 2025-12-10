Обставини замаху на вбивство: у чому звинувачують депутата облради Дядика

Сьогодні, 10 грудня, у стінах Кременчуцького районного суду відбулося чергове засідання справи по звинуваченню депутата Полтавської облради Олега Дядика та його водія Антона Грабового у замаху на вбивство. Справу розглядає колегія суддів: головуючий Олександр Колотієвський, судді Анна Река та Світлана Клименко.
На минулому слуханні суд закрив підготовче засідання, тож сьогодні відбулося перше слухання справи по суті.
Розпочалося засідання із того, що прокурор зачитав обвинувальні акти Дядика та Грабового.
За версією слідства, Дядик нібито замовив убивство фермера та активіста Сергія Кузьменка, з яким мав конфлікт через майнові інтереси. Він, за даними прокурора, залучив посередника та виконавців, запропонував 20 тисяч доларів і детально спланував інсценування самогубства жертви поблизу Пришиба.
У документі зазначено, що один із виконавців повідомив про підготовку злочину правоохоронцям і діяв під їх контролем. 29 січня 2025 року, коли мала відбутися реалізація плану, СБУ імітувала напад та затримала фігурантів, тож злочин зупинили на стадії замаху.
І Дядика, і Грабового звинувачують у закінченому замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.
Далі суд зачитав цивільний позов від потерпілого: він просить, аби Дядик відшкодував йому 2 млн грн моральної та 10 тис. грн матеріальної шкоди. Що ж до обвинуваченого Грабового, то він, відповідно до позову, має відшкодувати потерпілому 100 тис. грн моральної та 10 тис. грн матеріальної шкоди.
Після встановлення анкетних даних обвинувачених суд запитав у них, чи визнають вони себе винними та чи визнають позовну заяву потерпілого. І Дядик, і Грабовий заявили, що вони не визнають себе винними та приймають позов потерпілого.
Після цього суд перейшов до визначення порядку подальшого розгляду справи. Прокурор запропонував спочатку дослідити докази, тоді допитати свідків, потерпілого, а після заслухати обвинувачених. Адвокат Шаповал, який на цьому засіданні представляв інетерси обох обвинувачених, запропонував, аби спочатку допитали потерпілого, а тоді свідків.
Колегія суддів порадилася та місці та ухвалила такий порядок: спочатку проведуть дослідження письмових та речових доказів, далі допитають потерпілого та свідків, а після цього заслухають обвинувачених.
На цьому судове засідання відклали до наступної дати — 11 грудня. На слуханні планують розпочати дослідження письмових доказів.
Нагадаємо, перше підготовче засідання, яке відбулося 27 жовтня, так само перенесли: тоді у залі суду обвинувачений Грабовий був без адвокатів. На минулому засіданні, 5 листопада, до справи приєдналася нова захисниця Грабового, адвокатка Марія Конрадій. Вона клопотала про відкладення підготовчого засідання, оскільки їй потрібен час для ознайомлення з матеріалами справи. 11 листопада обвинуваченим продовжили запобіжний захід у вигляді перебування під вартою. 2 грудня суд закрив підготовче засідання та перейшов до розгляду справи по суті.
На початку року контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика на організації замовного вбивства. За даними слідства, він планував ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоб заволодіти його бізнесом.
Відомо, що депутат залучив до злочину свого водія, пообіцявши йому 20 тис. доларів США за вбивство. Жертву мали заманити на покинуту насосну станцію під приводом робочої зустрічі. На місці підприємця мали задушити мотузкою, а злочин інсценувати як самогубство.
Після цього депутат збирався підробити документи та оформити корпоративні права підприємця на себе.
Підозрювані уникали телефонного зв’язку та зустрічалися в місцях без відеоспостереження. Обох фігурантів затримали «на гарячому», коли вони везли бізнесмена на місце «ділової» зустрічі.
Обом обвинуваченим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
