СБУ затримала депутата Полтавської облради, який замовив убивство підприємця

Посадовець хотів привласнити бізнес аграрія та організував його ліквідацію. Злочин вдалося попередити
Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради на організації замовного вбивства. За даними слідства, він планував ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоб заволодіти його бізнесом. Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зловмисники уникали телефонного зв’язку та зустрічалися в місцях без відеоспостереження, однак СБУ діяла на випередження. Обох фігурантів затримали «на гарячому», коли вони везли бізнесмена на місце «ділової» зустрічі.
Слідчі СБУ повідомили депутату та його водію про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
Комплексні заходи проводилися під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, у 2023 році мешканця Лубен затримали за підозрою у замовленні умисного вбивства жінки, яка допомагала його батькам по господарству.
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