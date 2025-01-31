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СБУ затримала депутата Полтавської облради, який замовив убивство підприємця

Сьогодні, 10:11 Переглядів: 767 Коментарів: 1

 Посадовець хотів привласнити бізнес аграрія та організував його ліквідацію. Злочин вдалося попередити

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради на організації замовного вбивства. За даними слідства, він планував ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоб заволодіти його бізнесом. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як розгорталася подія

  • Депутат залучив до злочину свого водія, пообіцявши йому 20 тис. доларів США за вбивство.
  • Жертву мали заманити на покинуту насосну станцію під приводом робочої зустрічі.
  • На місці підприємець мав бути задушений мотузкою, а злочин планували інсценувати як самогубство.
  • Після цього депутат збирався підробити документи та оформити корпоративні права підприємця на себе.

Зловмисники уникали телефонного зв’язку та зустрічалися в місцях без відеоспостереження, однак СБУ діяла на випередження. Обох фігурантів затримали «на гарячому», коли вони везли бізнесмена на місце «ділової» зустрічі.

Слідчі СБУ повідомили депутату та його водію про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 15 — замах на злочин;
  • чч. 2, 3 ст. 27 — організація та співучасть у злочині;
  • ч. 2 ст. 115 — умисне вбивство.

Комплексні заходи проводилися під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, у 2023 році мешканця Лубен затримали за підозрою у замовленні умисного вбивства жінки, яка допомагала його батькам по господарству

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Автор: Руслана Горгола
Теги: СБУ замовне вбивство
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Коментарі: 1

1 275
Andron777:
Сьогодні, 11:09

А у депуДЯТЛА є ХВамілія, від якої партії та т.і. А то знову, як дасть, Бог війна закінчиться і все це шобло почне знову у владу лізти. Треба, щоб люди знали у кого шо в голові. Чомусь Телеграф не виклав фото з того що знайшли у цього депуДЯТЛА вдома. А це церковні прапори московського патріархату, символіка срср (герби та ін.) та каZапська власовська ганчірка (ХВлаг) 


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