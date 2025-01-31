На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпечності через туман

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 118 Коментарів: 1

Будьте уважними та обережними в умовах погіршеної видимості

За прогнозом Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вдень 31 січня по Полтавській області прогнозується густий туман. Видимість на дорогах зменшиться до 200–500 метрів.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Жителів регіону закликають бути особливо уважними на дорогах і дотримуватися правил безпеки, оскільки туман може значно ускладнити рух транспорту та пішоходів.