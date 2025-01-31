На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпечності через туман

За прогнозом Полтавського обласного центру з гідрометеорології, вдень 31 січня по Полтавській області прогнозується густий туман. Видимість на дорогах зменшиться до 200–500 метрів.
Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).
Жителів регіону закликають бути особливо уважними на дорогах і дотримуватися правил безпеки, оскільки туман може значно ускладнити рух транспорту та пішоходів.
Нагадаємо, 8 січня в області зафіксували аномально теплу погоду — температура повітря сягнула квітневих показників.
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