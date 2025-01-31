На трасі Київ – Харків – Довжанський сталась ДТП

30 січня о 16.20 на трасі Київ – Харків – Довжанський (343-й км), у межах Терешківської громади Полтавського району, сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
На місці події працювало чергове відділення рятувальників 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ), яке провело відключення акумуляторної батареї автомобіля та забезпечило протипожежний стан для запобігання займанню.
Обставини ДТП та інформація про постраждалих уточнюються.
Нагадаємо, 27 січня на цій же трасі у межах Лубенського району зітнулись ВАЗ та Ford.
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