На трасі Київ – Харків – Довжанський сталась ДТП

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30 січня о 16.20 на трасі Київ – Харків – Довжанський (343-й км), у межах Терешківської громади Полтавського району, сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

На місці події працювало чергове відділення рятувальників 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ), яке провело відключення акумуляторної батареї автомобіля та забезпечило протипожежний стан для запобігання займанню.

Обставини ДТП та інформація про постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, 27 січня на цій же трасі у межах Лубенського району зітнулись ВАЗ та Ford.