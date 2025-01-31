У Полтавському районі людина отруїлась невідомою речовиною

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30 січня о 20.30 у селі Бобрівник, що в Полтавському районі, зафіксований випадок отруєння невідомою речовиною. Внаслідок інциденту постраждала одна людина. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

На місце події підрозділи ДСНС не залучалися. Інформація щодо стану потерпілого та причини отруєння уточнюється.

Нагадаємо, 21 листопада у селі Манжелія Глобинської громади двоє людей отруїлися невідомою речовиною.