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Уночі українська ППО знищила 59 російських дронів: над Полтавщиною також

Сьогодні, 09:27 Переглядів: 244

 Найбільше постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина

Вночі 31 січня Росія атакувала Україну 102 безпілотниками, які запускали з напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та Сили оборони України.

Станом на 9.00 вдалося знищити 59 російських дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 37 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Через російські удари постраждали Сумська, Одеська та Черкаська області.

На цей момент чотири БпЛА ще перебувають у повітрі.

Нагадаємо, напередодні у Полтавському районі внаслідок падіння безпілотника «Герань-2» була зруйнована конюшня.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ППО дрон БПЛА
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