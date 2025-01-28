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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині зіткнулися два автомобілі: одна водійка травмована

Сьогодні, 10:52 Переглядів: 113

 

Жінку ушпиталили з травмами

Учора, 27 січня, близько 15.25 на трасі Київ — Харків — Довжанський у межах Лубенського району на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися легковик ВАЗ із 29-річною водійкою за кермом та автомобіль Ford Escape, за кермом якого перебувала 27-річна водійка. Внаслідок зіткнення водійка автомобіля Ford постраждала: її із травмами госпіталізували.

 

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, учора на Миргородщині зіткнулися дві автівки: травмувався один з водіїв.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП поліція травмування водійка Київ-Харків
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