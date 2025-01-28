На Полтавщині зіткнулися два автомобілі: одна водійка травмована

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Учора, 27 січня, близько 15.25 на трасі Київ — Харків — Довжанський у межах Лубенського району на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися легковик ВАЗ із 29-річною водійкою за кермом та автомобіль Ford Escape, за кермом якого перебувала 27-річна водійка. Внаслідок зіткнення водійка автомобіля Ford постраждала: її із травмами госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, учора на Миргородщині зіткнулися дві автівки: травмувався один з водіїв.