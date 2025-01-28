У Полтаві судитимуть викладача одного з вишів, який організував схему ухилення від мобілізації

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У Полтаві судитимуть викладача одного із місцевих університетів за продаж фейкових довідок про навчання військовозобов’язаним чоловікам: правоохоронці завершили досудове розслідування і скерували матеріали справи до суду. Про це стало відомо з ухвали Полтавського районного суду від 21 січня 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у листопаді минулого року у викладача одного із приватних полтавських вишів провели обшуки та знайшли 116 тисяч доларів. Тоді мова йшла про те, що чоловік міг через інші державні університети видавати фейкові довідки про навчання військовозобов’язаним чоловікам, аби ті могли оформити відстрочку.

Згодом правоохоронці розкрили деталі справи. Відомо, що чоловік сприяв уникненню від військової служби військовозобов’язаних чоловіків шляхом фіктивного зарахування їх до вишу та підробки медичних документів.

Зокрема, чоловік міг домогтися зарахування військовозобов’язаних на денну форму навчання до бакалаврату, магістратури чи аспірантури місцевого державного університету. Завдяки своїм зв’язкам, фігурант обіцяв оформити вступ без складання іспитів або отримати фіктивну довідку про зарахування.

Також викладач міг організувати підробку документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Організатор сприяв виключенню призовників з військового обліку, використовуючи фіктивне «лікування» в психіатричному диспансері.

Під час обшуків правоохоронці вилучили печатки різних установ та організацій, документи, мобільні телефони, а також гроші — понад 118 тисяч доларів та 169,5 тисяч гривень.

Судитимуть викладача за ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 263 КК України — у підробленні печаток, отриманні неправомірної вигоди та незаконному придбанні й зберіганні зброї. Йому може загрожувати до 7 років за ґратами з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в одному з університетів України правоохоронці виявили 225 фейкових студентів.