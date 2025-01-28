Російські війська атакували Україну сотнею безпілотників: на Полтавщині також збивали, є пошкодження

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 983

Ця атака виявилася однією з наймасштабніших за останній час. Удари завдано майже по всій території України. Пошкодження є й на Полтавщині

У ніч на 28 січня російські війська атакували Україну сотнею ударних безпілотників типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами. Удари завдавали з напрямків Орла, Брянська, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (рф) та Чауди (Крим). Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Українські сили оборони — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи — відбили атаку.

Станом на 9.30 збили 65 безпілотників у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Ще 28 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, не досягнувши цілей. Два з них повернулися у напрямку Росії та Білорусі. Один безпілотник наразі залишається у повітрі, триває його ліквідація.

Внаслідок атаки пошкоджені об’єкти інфраструктури, приватні підприємства, житлові будинки та автотранспорт у низці областей, зокрема в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській. Попередньо, жертв немає, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня кременчужани чули «Шахеди» та роботу протиповітряної оборони по ним. Зранку 21 січня стало відомо, що російський безпілотник упав на будинки у Крюкові. Люди не постраждали, однак пошкоджені 6 будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі та 8 автівок. Також 87 споживачів лишились без електрики. «Кременчуцький Телеграф» побував на місці «прильоту» та поговорив з очевидцями.