Вийшли з будинку і всю ніч були на вулиці: розповіді очевидців з місця падіння «шахеда» у Кременчуці (доповнено)

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Кременчуківка Яна Кир’янова розповіла про перші хвилини після влучання безпілотника в будинок

Минулої ночі у Кременчуці російський безпілотник зруйнував приватний будинок та пошкодив кілька поблизу. Будинок кременчуківки Яни Кир’янової також постраждав. Жінка розповіла журналістам «Кременчуцького Телеграфа» про те, що відбулося.

— Усю ніч були на вулиці після того, як служби приїхали. І пожежники, і поліція, і «швидка» одразу приїхали. Постраждалих немає, жінці одній тільки погано стало.

Із будинку жінка вийшла уже після вибуху — основне руйнування прийшлося на кухню, тож вона не відразу відкрила двері, аби вийти.

— Тривога почалася раніше, і я ще не спала, чула, як шахед гудів. Спочатку стріляли, а потім вже він упав.

В будинку у жінки повністю вибиті вікна, так само й на сусідніх. Деякі лишилися без дахів. Один будинок зруйнований повністю. Пошкоджені й припарковані поблизу автівки.

Очевидці говорять: вибух стався приблизно о 22.58.

На місці продовжують працювати правоохоронці, надзвичайники, вибухотехніки, а також представники комісії виконавчого комітету, які описують руйнування та потреби громадян на цей час. Приїхав також і міський голова Віталій Малецький.















Фото: Мирослава Українська