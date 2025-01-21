Минулої ночі у Кременчуці російський безпілотник зруйнував приватний будинок та пошкодив кілька поблизу. Будинок кременчуківки Яни Кир’янової також постраждав. Жінка розповіла журналістам «Кременчуцького Телеграфа» про те, що відбулося.
Із будинку жінка вийшла уже після вибуху — основне руйнування прийшлося на кухню, тож вона не відразу відкрила двері, аби вийти.
В будинку у жінки повністю вибиті вікна, так само й на сусідніх. Деякі лишилися без дахів. Один будинок зруйнований повністю. Пошкоджені й припарковані поблизу автівки.
Очевидці говорять: вибух стався приблизно о 22.58.
На місці продовжують працювати правоохоронці, надзвичайники, вибухотехніки, а також представники комісії виконавчого комітету, які описують руйнування та потреби громадян на цей час. Приїхав також і міський голова Віталій Малецький.
Ще одна кременчуківка Марина Ішаліна розповіла, що на момент вибуху всі вже відпочивали, дивились телевізор. Діти також влягались спати.
За словами жінки, міська влада пообіцяла грошову допомогу і запропонувала надати модульний будинок.
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