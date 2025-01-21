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Вийшли з будинку і всю ніч були на вулиці: розповіді очевидців з місця падіння «шахеда» у Кременчуці (доповнено)

Сьогодні, 09:46 Переглядів: 2 996

 

Кременчуківка Яна Кир’янова розповіла про перші хвилини після влучання безпілотника в будинок 

Минулої ночі у Кременчуці російський безпілотник зруйнував приватний будинок та пошкодив кілька поблизу. Будинок кременчуківки Яни Кир’янової також постраждав. Жінка розповіла журналістам «Кременчуцького Телеграфа» про те, що відбулося.

— Усю ніч були на вулиці після того, як служби приїхали. І пожежники, і поліція, і «швидка» одразу приїхали. Постраждалих немає, жінці одній тільки погано стало. 

 

Із будинку жінка вийшла уже після вибуху — основне руйнування прийшлося на кухню, тож вона не відразу відкрила двері, аби вийти. 

— Тривога почалася раніше, і я ще не спала, чула, як шахед гудів. Спочатку стріляли, а потім вже він упав.

В будинку у жінки повністю вибиті вікна, так само й на сусідніх. Деякі лишилися без дахів. Один будинок зруйнований повністю. Пошкоджені й припарковані поблизу автівки.

 

Очевидці говорять: вибух стався приблизно о 22.58.

На місці продовжують працювати правоохоронці, надзвичайники, вибухотехніки, а також представники комісії виконавчого комітету, які описують руйнування та потреби громадян на цей час. Приїхав також і міський голова Віталій Малецький.

Фото: Мирослава Українська

Доповнено:

Ще одна кременчуківка Марина Ішаліна розповіла, що на момент вибуху всі вже відпочивали, дивились телевізор. Діти також влягались спати.

— Прокинулись від того, що щось гудить. Ми з чоловіком почали виходити в коридор. Воно щось бахнуло, там нічого не зрозуміло. Спалах, скла купа. До дітей двері відкрили, бігом повитягували, вділи, до бабусі відвели й тут уже якось так. Вийшла — тут пожежа, машини нема. На задньому дворі також баня, пристройки, все.

За словами жінки, міська влада пообіцяла грошову допомогу і запропонувала надати модульний будинок.

— У нас двоє дітей, також треба жити десь. Поки так, бо варіантів нема, вікна всі в будинку, все лежать, все в склі, без варіантів поки що.

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Автор: Яна Гудзь Фото: Мирослава Українська Відео: Артем Коваленко, Мирослава Українська
Теги: будинок дрони руйнування наслідки атаки
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