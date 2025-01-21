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За минулу добу поліція Полтавщини розкрила 105 злочинів: крадіжки, шахрайства та наркозлочини

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 201

 

Протягом доби на Полтавщині було зареєстровано 100 повідомлень про події, які мали ознаки кримінальних правопорушень

Протягом минулої доби на лінію «102» від громадян надійшло понад 930 заяв та повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, побутові сварки, адміністративні правопорушення, а також повідомлення, що не підтвердилися. Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції у Полтавській області.

Із загальної кількості повідомлень 100 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них: 

  • 24 крадіжки; 
  • 12 шахрайств;
  • 1 хуліганство;
  • 5 наркозлочинів та інші.

Протягом доби поліція розкрила на території області 105 злочинів.

В поліції нагадують номери телефонів, за якими можна повідомити про місце перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів та правопорушень — (0532) 56-22-33 або 102.

В поліції також повідомляють, що минулої доби на Полтавщині перевірили 488 осіб та 570 транспортних засобів.

— Правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп, — йдеться у повідомленні.

Інформувати правоохоронні органи про зрадників, колаборантів та підозрілих осіб можна у телеграм-боті Нацполіції «Народний месник». Приєднатись до офіційного телеграм-бота Нацполіції можна за посиланням.

Служба безпеки України закликає повідомляти через спеціальний чатбот «Спали» ФСБешника» про спроби вербування для підпалів чи терактів російськими спецслужбами. Чатбот створено в Telegram, оскільки цей месенджер росіяни найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх до підпалів авто ЗСУ та різного роду диверсій і терактів.

Нагадаємо, учора ми писали, що в Гадячі автомобіль збив на смерть пішохода — чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

Напередодні ми писали, що в Полтаві затримали головну бухгалтерку однієї з філій АТ «Укрзалізниця», яка «зливала» до ФСБ інформацію про військові ешелони. Інформацію вона передавала через свого чоловіка, який воює за рашистські окупаційні війська у Донецькій та Запорізькій областях. Саме він вивів її на прямий зв’язок з російським куратором ФСБ. Ми також писали, що у Полтаві 49-річний чоловік вдарив ножем свого знайомого — постраждалого госпіталізували у тяжкому стані.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини крадіжки шахрайство наркозлочин
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