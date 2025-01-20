У Гадячі автомобіль збив на смерть пішохода — чоловік помер у кареті швидкої

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Поліція встановлює обставини та причини ДТП, в якій загинула людина

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 січня, близько 8.00 по вулиці Полтавській в Гадячі Миргородського району. Поліція з‘ясовує обставини події.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, автомобіль ВАЗ 2107, під керуванням 18-річного мешканця Великобудищанської громади, здійснив наїзд на 86-річного місцевого жителя. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в кареті швидкої медичної допомоги.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, 18 січня в Кременчуці невідомий автомобіль збив пішохода — чоловіка госпіталізували, а водія розшукує поліція.

17 січня у місті Гребінка на Полтавщині водій ВАЗу збив пішохода — постраждалого госпіталізували. А 9 січня на вулиці Європейській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода — автомобіль збив на смерть пішохода.