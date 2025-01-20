У Гадячі автомобіль збив на смерть пішохода — чоловік помер у кареті швидкої

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 січня, близько 8.00 по вулиці Полтавській в Гадячі Миргородського району. Поліція з‘ясовує обставини події.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
За попередньою інформацією правоохоронців, автомобіль ВАЗ 2107, під керуванням 18-річного мешканця Великобудищанської громади, здійснив наїзд на 86-річного місцевого жителя. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в кареті швидкої медичної допомоги.
За даним фактом слідчим управлінням ГУНП відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з’ясовує слідство.
Нагадаємо, 18 січня в Кременчуці невідомий автомобіль збив пішохода — чоловіка госпіталізували, а водія розшукує поліція.
17 січня у місті Гребінка на Полтавщині водій ВАЗу збив пішохода — постраждалого госпіталізували. А 9 січня на вулиці Європейській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода — автомобіль збив на смерть пішохода.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.