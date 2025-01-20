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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Києві готували замах на першого заступника очільника МОЗ родом з Полтавщини

Сьогодні, 13:09 Переглядів: 218

Під час обшуків у фігурантів вдома вилучили зброю, набої, предмет, схожий на гранату, а також психотропні речовини

Правоохоронці затримали у Києві чоловіка та жінку, які планували вбити першого заступника очільника Міністерства охорони здоров’я України. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури. 

Як вказано на сайті МОЗ, посаду першого заступника нині обіймає Сергій Дубров. Чиновник родом з Полтавщини.

За даними слідства, у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі.

— Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити, — вказують у прокуратурі.

Для цього підозрювані стежили за ним, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає чоловік. Вони придбали зброю, з якої, ймовірно, планували застрелити лікаря. 

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру киянину та його знайомій (ч. 1 ст. 14 п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Під час обшуків у фігурантів вдома вилучили зброю, набої, предмет, схожий на гранату, а також психотропні речовини. Вилучене направили на експертизи, після отримання висновків яких буде вирішуватись питання про додаткову кваліфікацію дій підозрюваних.

Нагадаємо, у Полтаві чоловіка засудили на 13 років за вбивство та замах у кафе

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Автор: Телеграф Джерело фото: пресслужба МОЗ
Теги: МОЗ замах на вбивство
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