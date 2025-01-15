У Полтаві чоловіка засудили на 13 років за вбивство та замах у кафе

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Полтавця засудили до 13 років позбавлення волі за вбивство одного відвідувача та замах на вбивство іншого під час конфлікту у кафетерії в лютому 2022 року

Полтавський суд визнав місцевого жителя винним в умисному вбивстві та замаху на вбивство двох осіб (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Його засуджено до 13 років позбавлення волі. Про це 15 січня повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

За даними прокуратури, у лютому 2022 року, під час перебування у кафетерії на першому поверсі торгового центру, чоловік посварився з двома відвідувачами. Після конфлікту він придбав у торговому центрі господарський ніж, повернувся до закладу та напав на потерпілих.

Одному з них він завдав смертельних поранень. Іншого чоловіка також поранив, але він вижив.

Під час судового засідання обвинувачений визнав причетність до вбивства, але заперечував замах на вбивство другої особи.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.