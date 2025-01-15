Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію на 90 днів — до 9 травня

Сьогодні, 15 січня, Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів: з 8 лютого до 9 травня 2025 року.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.
Відповідні законопроєкти учора, 14 січня, були зареєстровані у Верховній Раді та схвалені комітетом з питань оборони. Це:
законопроєкт № 12404 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»;
законопроєкт № 12405 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».
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