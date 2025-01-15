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Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію на 90 днів — до 9 травня

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 179 Коментарів: 1

 

Два ухвалених законопроєкти наберуть чинність після їх підпису президентом

Сьогодні, 15 січня, Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів: з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

— Рада проголосувала за закон № 12404 про чергове продовження строку дії воєнного стану в Україні. «За» — 315. Далі підписання Президентом. Це буде 14-й раз коли Рада голосує за воєнний стан і мобілізацію… Чекаємо на підпис президента, — написав нардеп.

Відповідні законопроєкти учора, 14 січня, були зареєстровані у Верховній Раді та схвалені комітетом з питань оборони. Це:

законопроєкт № 12404 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»;

законопроєкт № 12405 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада воєнний стан мобілізація законопроєкт президент
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Коментарі: 1

4 895
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:05

Невже лисого призовуть та колю коклєту?


3 0

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