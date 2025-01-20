Триває збір коштів на пам'ятник Олені Пчілці, який планують встановити у Гадячі

В листопаді 2024 року в Україні стартував національний збір на пам’ятник Олені Пчілці. Проєкт ініціювала редакція медіа «Рідний край. Газета Гадяцького земства», яку свого часу редагувала Олена Пчілка за підтримки відділу культури і туризму Гадяцької міської ради Полтавської області.

— Ольга Драгоманова-Косач видавала часописи й газети українською мовою, яку Російська імперія забороняла. Вона власним коштом друкувала пресу в роки Української народної республіки, коли державність і національна свідомість були дуже крихкими. Це проєкт не просто про вшанування пам’яті, а й про створення живого простору, де постать Олени Пчілки постане поза стереотипами комуністичної пропаганди та стане осередком для формування спільнот, — зазначають ініціатори проєкту.

Просвітницький проєкт зі збору коштів має на меті вшанувати внесок Олени Пчілки у справу українського національного відродження.

Першими свої внески зробили захисники України від росіян-воїни ЗСУ.

На жаль, у Гадячі, де народилася Олена Пчілка, досі немає пам’ятника на її честь. Встановити пам’ятник планують поруч із будівлею редакції, де працювала письменниця і публіцистка.

Збір на 2,5 мільйона гривень триватиме 100 днів. Протягом цього часу медіаініціатори публікуватимуть подкасти, відео та статті, аби підкреслити значення творчої спадщини Олени Пчілки. Зібрані кошти витратять на створення концепції скульптури, конкурс ескізів, гонорари митцям, виготовлення та встановлення монумента, будівельні матеріали й просвітницьку діяльність.

До закінчення проєкту залишилося 22 дні. До збору вже долучилися 181 доброчинець. Зібрано 226 160 грн з 2 500 000 грн.

Підтримати проєкт можна за посиланням.