Триває збір коштів на пам'ятник Олені Пчілці, який планують встановити у Гадячі

Цей проєкт — не лише про пам’ять, це про сучасний громадянський спротив, продовження справи Пчілки через створення спільного простору для українців у Гадячі
Просвітницький проєкт зі збору коштів має на меті вшанувати внесок Олени Пчілки у справу українського національного відродження.
Першими свої внески зробили захисники України від росіян-воїни ЗСУ.
На жаль, у Гадячі, де народилася Олена Пчілка, досі немає пам’ятника на її честь. Встановити пам’ятник планують поруч із будівлею редакції, де працювала письменниця і публіцистка.
Збір на 2,5 мільйона гривень триватиме 100 днів. Протягом цього часу медіаініціатори публікуватимуть подкасти, відео та статті, аби підкреслити значення творчої спадщини Олени Пчілки. Зібрані кошти витратять на створення концепції скульптури, конкурс ескізів, гонорари митцям, виготовлення та встановлення монумента, будівельні матеріали й просвітницьку діяльність.
До закінчення проєкту залишилося 22 дні. До збору вже долучилися 181 доброчинець. Зібрано 226 160 грн з 2 500 000 грн.
Підтримати проєкт можна за посиланням.
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