На трасі М-22 нетверезий водій врізався у відбійник та ледь не злетів з мосту

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19 січня водій автомобіля Daewoo не обрав безпечної швидкості руху та врізався у металевий відбійник і бетонну конструкцію мосту на трасі М-22. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік відмовився пройти огляд.

На водія склали протоколи за:

ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП;

— порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП; ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду.

За нічну зміну поліція виявила ще трьох водіїв, які керували транспортними засобами напідпитку.

Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі патрульні зупинили автомобіль Skoda, який рухався у населеному пункті зі швидкістю 119 км/год.



