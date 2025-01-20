На трасі М-22 нетверезий водій врізався у відбійник та ледь не злетів з мосту

19 січня водій автомобіля Daewoo не обрав безпечної швидкості руху та врізався у металевий відбійник і бетонну конструкцію мосту на трасі М-22. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука.
Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік відмовився пройти огляд.
На водія склали протоколи за:
За нічну зміну поліція виявила ще трьох водіїв, які керували транспортними засобами напідпитку.
Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі патрульні зупинили автомобіль Skoda, який рухався у населеному пункті зі швидкістю 119 км/год.
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