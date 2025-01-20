«Любив життя». У Кременчуці попрощались з полеглим воїном Антоном Колфою

20 січня у Кременчуці попрощались з загиблим військовослужбовцем Антоном Колфою. Воїн був солдатом, мав посаду помічника гранатометника.
За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Антон загинув 19 грудня під час оборони України біля села Макіївка Луганської області.
Шуряк загиблого воїна Сергій розповідає, що Антон протягом життя займався спортом, любив бокс і футбол.
Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Антона Колфу на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.
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