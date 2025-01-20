«Любив життя». У Кременчуці попрощались з полеглим воїном Антоном Колфою

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Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі

20 січня у Кременчуці попрощались з загиблим військовослужбовцем Антоном Колфою. Воїн був солдатом, мав посаду помічника гранатометника.

За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Антон загинув 19 грудня під час оборони України біля села Макіївка Луганської області.

Шуряк загиблого воїна Сергій розповідає, що Антон протягом життя займався спортом, любив бокс і футбол.

— Я з ним спілкувався, він був за Краматорськом, я був біля Добропілля. Я спілкувався з ним, я з ним хотів зустрітися, він каже, що нас будуть переводити. І так вийшло, що дружину сповістили, що він безвісти зниклий. Потім я приїхав у відпустку, і тут повідомили, що (загинув — ред.) Любив життя, — каже Сергій.