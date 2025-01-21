У Гадячі автівка зіткнулася з велосипедом: велосипедист травмувався

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Учора, 20 січня, близько 17.00 у Гадячі сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися автомобіль Renault Trafic із 31-річним водієм за кермом та велосипедист.

Травмованого 62-річного велосипедиста госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини події наразі встановлюють слідчі.

Нагадаємо, днями у Гадячі автомобіль збив на смерть пішохода — чоловік помер у кареті швидкої.