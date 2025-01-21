Фоторепортаж з місця падіння «шахеда» у Кременчуці

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Минулої ночі кременчужани чули «шахеди» та роботу протиповітряної оборони по ним. Зранку 21 січня стало відомо, що російський безпілотник упав на будинки у Крюкові. Люди не постраждали, однак пошкоджені 6 будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі та 8 автівок. Також 87 споживачів лишились без електрики.

«Кременчуцький Телеграф» побував на місці «прильоту» та поговорив з очевидцями. Прочитати про те, як минула їх ніч, можна ТУТ.



















































































































Фото: Артем Коваленко