Минулої ночі російські БпЛА завдали удару по Кременчуку – пошкоджено 7 будинків та автівки (додано)

Сьогодні, 08:12 Переглядів: 384

Минулої ночі російські БпЛА завдали удару по Кременчуку.

Про це у своєму Facebook повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

— Попередньо відомо, що на правобережжі міста постраждали сім приватних будинків, сім автомобілів, три гаражі та три господарчі будівлі. На щастя, обійшлося без людських жертв. Зранку починає роботу комісія міськвиконкому для ретельного вивчення пошкоджень та визначення збитків. А також наші партнерські благодійні організації, — написав він.

Міський голова додав, що комунальні служби розпочинають ремонт пошкоджених мереж.

— Вкотре закликаю кременчужан не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях! Бережіть себе! - закликав він.

Нагадаємо, вранці 17 листопада 2024 року кременчужани почули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів. Постраждали 6 багатоповерхівок — у них повилітали вікна, згоріли 5 припаркованих у дворі автомобілів. Одну жінку госпіталізували.

Додано:

Зранку про атаку російських БпЛА повідомили й у Полтавській ОВА.

— Вночі Полтавщину атакували ворожі БпЛА. На щастя, постраждалих немає. У Кременчуцькій громаді внаслідок падіння ворожого безпілотника на приватний будинок виникла пожежа. До її ліквідації залучено рятувальників. Також уламками ворожого БпЛА пошкоджено 6 житлових будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі, 8 автомобілів. Пошкоджено лінію електропередач. Без світла залишаються 87 споживачів. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання, — йдеться у повідомленні Телеграм-каналу.