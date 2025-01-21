Обійшлося без людських жертв
Минулої ночі російські БпЛА завдали удару по Кременчуку.
Про це у своєму Facebook повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
— Попередньо відомо, що на правобережжі міста постраждали сім приватних будинків, сім автомобілів, три гаражі та три господарчі будівлі. На щастя, обійшлося без людських жертв. Зранку починає роботу комісія міськвиконкому для ретельного вивчення пошкоджень та визначення збитків. А також наші партнерські благодійні організації, — написав він.
Міський голова додав, що комунальні служби розпочинають ремонт пошкоджених мереж.
Нагадаємо, вранці 17 листопада 2024 року кременчужани почули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів. Постраждали 6 багатоповерхівок — у них повилітали вікна, згоріли 5 припаркованих у дворі автомобілів. Одну жінку госпіталізували.
Додано:
Зранку про атаку російських БпЛА повідомили й у Полтавській ОВА.
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