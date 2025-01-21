На місці влучання ремонтні роботи завершені, світло споживачам відновили — Полтавська ОВА

Сьогодні, 12:47 Переглядів: 0

Фахівці на місці продовжують обстежувати пошкоджені об'єкти та приймають заяви від людей

На місці влучання російського безпілотника напередодні увечері у Кременчуці уже завершили усі ремонтні роботи, а споживачам відновити світло. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Із громадянами також продовжують працювати фахівці профільної комісії — обстежують пошкоджені об'єкти та приймають заяви від громадян, аби якнайшвидше надати їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, внаслідок падіння безпілотника без світла знаходилися 87 споживачів. Пошкоджень зазнали 6 приватних будинків та 7 автомобілів, 3 гаражі та 3 господарчі споруди. Один будинок зруйнований повністю. На щастя, серед мешканців ніхто не постраждав.

Очевидці діляться: у момент вибуху усі були в будинках, збиралися спати. Родинам, чиє житло постраждало, міська влада обіцяє фінансову допомогу.