Горішні Плавні відвідала делегація з німецького міста-партнера Фрідріхсгафена

У рамках візиту гості мали зустріч із представниками органів місцевого самоврядування. Також передали гуманітарну допомогу для пожежної частини, міської лікарні й різдвяні подарунки для дітей загиблих захисників
6 грудня в міській раді мер Дмитро Биков зустрічав делегацію із Фрідріхсгафена, яку очолював голова правління громадської організації (ГО) «Міст у Горішні Плавні» Вернер Нубер. ГО «Міст у Горішні Плавні» була створена муніципалітетом Фрідріхсгафена для забезпечення взаємодії між громадами. До її складу увійшли чимало ініціативних діячів, впливових представників німецького міста та української діаспори.
На початку зустрічі Дмитро Биков розповів про ситуацію, яка склалася зараз у Горішніх Плавнях. Зокрема, він повідомив, що станом на поточний час у громаді перебувають 8797 вимушених переселенців. За словами Дмитра Бикова, у нашому місті, як і в цілому в Україні, існує проблема забезпечення ВПО доступним житлом. Своєю чергою Вернер Нубер зазначив, що не може собі уявити, як громада, де проживають трохи понад 50 тис. населення, може прийняти понад 8000 громадян. «Якщо буде можливість допомогти або працювати в цьому напрямі для розв'язання питання — буде підтримка з нашого боку», — запевнив гість.
Дмитро Биков підкреслив, що для міста це дуже важливо. Він вказав, що потреба в доступному житлі для сімей переселенців залишається значною. «Дохідна частина цих родин мізерна. Вони не можуть собі дозволити оплату не лише житла, а й комунальних послуг. До того ж ще й треба утримувати сім’ї. Для більшої частини біженців, які прибули до нашого міста, повертатися немає куди. Їхні будинки зруйновані», — наголосив Дмитро Биков і відповів на запитання гостя стосовно того, чи мають ці люди роботу.
Учасники делегації передали гуманітарний вантаж від громади Фрідріхсгафена. Зокрема, форму для пожежних, вироби медичного призначення, подарунки для дітей загиблих військовослужбовців. Як зауважили учасники зустрічі, значну допомогу в оформленні митного вантажу надала організація «Благодійний фонд "В ім’я Перемоги"» (Київ). Вернер Нубер зазначив, що активні громадяни Фрідріхсгафена запропонували допомогу жителям Горішніх Плавнів.
Як повідомив Вернер Нубер, ГО «Міст у Горішні Плавні» отримала лист щодо потреб дітей полеглих воїнів.
Він зауважив, що це перший вантаж гуманітарної допомоги трьох видів.
Гість зазначив, що в муніципалітеті Фрідріхсгафена планують розширити співпрацю на рівні адміністрацій і громад.
У рамках візиту гості відвідали Державну пожежно-рятувальну частину № 17. Начальник Кременчуцького райуправління ГУ ДСНС України в Полтавській області Олексій Стеценко подякував партнерам за надану допомогу. Він зазначив, що це дуже необхідні речі. Затим гості відвідали міську лікарню. Вони оглянули приймальне й хірургічне відділення та передали вироби медичного призначення. Медичний директор міської лікарні Максим Крівченко розповів про призначення отриманих медичних засобів. Зокрема, протиопікові індивідуальні набори використовують при масовому прийомі пацієнтів з опіками.
Бандажі — для накладання та зупинки некритичних кровотеч із неглибоких ран. При пораненнях грудної клітини, коли виникає пневмоторакс, тобто повітря потрапляє в легені й вони не можуть виконувати свою функцію, накладається оклюзійна повязка, яка й закриває доступ повітря до рани.
Він зауважив, що серед отриманих виробів медичного призначення є також комірці типу «Філадельфія». Їх накладають для фіксації при пошкодженні шийного відділу хребта.
Своєю чергою Вернер Нубер наголосив, що громада міста-партнера може й надалі організовувати таку допомогу.
Також гості відвідали центральну міську котельню, де були вражені сучасним енергоощадним обладнанням від світових лідерів: німецьких компаній Bosch, Weishaupt, WILO, австрійської Jenbacher, італійської LOWARA. Представник делегації Юрген Шипек відзначив високий технічний та організаційний рівень.
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