Горішні Плавні відвідала делегація з німецького міста-партнера Фрідріхсгафена

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 167 Партнерський проєкт

У рамках візиту гості мали зустріч із представниками органів місцевого самоврядування. Також передали гуманітарну допомогу для пожежної частини, міської лікарні й різдвяні подарунки для дітей загиблих захисників

6 грудня в міській раді мер Дмитро Биков зустрічав делегацію із Фрідріхсгафена, яку очолював голова правління громадської організації (ГО) «Міст у Горішні Плавні» Вернер Нубер. ГО «Міст у Горішні Плавні» була створена муніципалітетом Фрідріхсгафена для забезпечення взаємодії між громадами. До її складу увійшли чимало ініціативних діячів, впливових представників німецького міста та української діаспори.

На початку зустрічі Дмитро Биков розповів про ситуацію, яка склалася зараз у Горішніх Плавнях. Зокрема, він повідомив, що станом на поточний час у громаді перебувають 8797 вимушених переселенців. За словами Дмитра Бикова, у нашому місті, як і в цілому в Україні, існує проблема забезпечення ВПО доступним житлом. Своєю чергою Вернер Нубер зазначив, що не може собі уявити, як громада, де проживають трохи понад 50 тис. населення, може прийняти понад 8000 громадян. «Якщо буде можливість допомогти або працювати в цьому напрямі для розв'язання питання — буде підтримка з нашого боку», — запевнив гість.

Дмитро Биков підкреслив, що для міста це дуже важливо. Він вказав, що потреба в доступному житлі для сімей переселенців залишається значною. «Дохідна частина цих родин мізерна. Вони не можуть собі дозволити оплату не лише житла, а й комунальних послуг. До того ж ще й треба утримувати сім’ї. Для більшої частини біженців, які прибули до нашого міста, повертатися немає куди. Їхні будинки зруйновані», — наголосив Дмитро Биков і відповів на запитання гостя стосовно того, чи мають ці люди роботу.

«Робочі місця є, — вказав очільник громади. — У зв’язку з тим, що багато чоловіків працездатного віку стали військовослужбовцями, є велика потреба у кваліфікованих кадрах. Але не всі із приїжджих можуть замінити тих, хто пішов до лав Збройних сил України. Не всі мають необхідні компетенції».

Учасники делегації передали гуманітарний вантаж від громади Фрідріхсгафена. Зокрема, форму для пожежних, вироби медичного призначення, подарунки для дітей загиблих військовослужбовців. Як зауважили учасники зустрічі, значну допомогу в оформленні митного вантажу надала організація «Благодійний фонд "В ім’я Перемоги"» (Київ). Вернер Нубер зазначив, що активні громадяни Фрідріхсгафена запропонували допомогу жителям Горішніх Плавнів.

«Висловлюємо щирі співчуття з приводу втрати таких молодих людей, яких ми бачимо на стенді "Герої не вмирають"», — наголосив гість.

Як повідомив Вернер Нубер, ГО «Міст у Горішні Плавні» отримала лист щодо потреб дітей полеглих воїнів.

«Тому на кожному подарунковому пакеті написано, для кого він саме: для дівчинки чи хлопчика, і якого віку. Ми прагнемо додати трохи світла жителям Горішніх Плавнів напередодні Різдва», — наголосив представник міста-партнера.

Він зауважив, що це перший вантаж гуманітарної допомоги трьох видів.

«Далі буде більше», — запевнив Вернер Нубер.

Гість зазначив, що в муніципалітеті Фрідріхсгафена планують розширити співпрацю на рівні адміністрацій і громад.

«Відчуття змішані. З одного боку це війна, було важке проходження митниці на кордоні між Польщею та Україною. Повітряні тривоги. Але з іншого боку я бачу приязних людей, які намагаються жити і планувати життя, — наголосив Вернер Нубер. — Щодо поїздки, то страху, як такого, у нас не було. Ми були налаштовані на те, що це може бути небезпечно. Проте для нас дуже важливо показати, що ми солідарні з Україною і співпереживаємо вашому народу. Важливо показати, що ми на боці України».

У рамках візиту гості відвідали Державну пожежно-рятувальну частину № 17. Начальник Кременчуцького райуправління ГУ ДСНС України в Полтавській області Олексій Стеценко подякував партнерам за надану допомогу. Він зазначив, що це дуже необхідні речі. Затим гості відвідали міську лікарню. Вони оглянули приймальне й хірургічне відділення та передали вироби медичного призначення. Медичний директор міської лікарні Максим Крівченко розповів про призначення отриманих медичних засобів. Зокрема, протиопікові індивідуальні набори використовують при масовому прийомі пацієнтів з опіками.

Бандажі — для накладання та зупинки некритичних кровотеч із неглибоких ран. При пораненнях грудної клітини, коли виникає пневмоторакс, тобто повітря потрапляє в легені й вони не можуть виконувати свою функцію, накладається оклюзійна повязка, яка й закриває доступ повітря до рани.

«Це чудові засоби, які використовують при масовому надходженні людей, коли немає часу й потрібно отримати судинний доступ для введення лікарських засобів», — наголосив Максим Крівченко.

Він зауважив, що серед отриманих виробів медичного призначення є також комірці типу «Філадельфія». Їх накладають для фіксації при пошкодженні шийного відділу хребта.

«Усі доставлені вироби були підібрані з урахуванням потреб сьогодення. Щоб можна було швидко надати медичну допомогу при масовому надходженні поранених людей. На жаль, ми живемо в умовах війни. Тож дуже щиро дякуємо за допомогу. Нам дуже приємно, що ви надаєте підтримку в такий непростий для нас час», — підсумував медичний директор лікарні.

Своєю чергою Вернер Нубер наголосив, що громада міста-партнера може й надалі організовувати таку допомогу.

«Громадяни Фрідріхсгафена віддають на благодійність багато коштів, за які ми можемо закупити вам потрібну медтехніку. Ми раді допомагати вам і підтримувати вас», — наголосив гість.

Також гості відвідали центральну міську котельню, де були вражені сучасним енергоощадним обладнанням від світових лідерів: німецьких компаній Bosch, Weishaupt, WILO, австрійської Jenbacher, італійської LOWARA. Представник делегації Юрген Шипек відзначив високий технічний та організаційний рівень.