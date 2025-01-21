«На щиті» до Кременчука повернувся полеглий захисник Станіслав Комар

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Завтра, 22 січня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Станіслава Комара. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що загиблий захисник — випускник Кременчуцького ліцею № 30. Мати Станіслава, Вікторія Стасюк, працює у Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 3 міста Кременчука.

Загинув військовослужбовець 10 січня 2025 року. Прощання та поховання із полеглим бійцем відбудеться завтра, 22 січня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.