Вночі Україну атакували 4 ракети та 131 російський БпЛА: на Полтавщині працювала ППО, у Кременчуці є пошкодження

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Українська протиповітряна оборона збила 72 російських безпілотники, ще 59 не досягли цілей, бо були локаційно втрачені

У ніч на 21 січня (із 20.00 20 січня) російська армія атакувала Україну 131 ударним БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також застосував 4 балістичні ракети «Іскандер-М» із Воронезької області. Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджене збиття 72-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях.

59 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

— У Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв та постраждалих, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, зранку про атаку російського БпЛА на Кременчук та постраждалих повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Пізніше про наслідки атаки «Шахеда» на Кременчук розповіли у Полтавській ОВА. 87 споживачів залишаються без світла.