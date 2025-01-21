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Помер ексдепутат Кременчуцької міської ради Валентин Стасюк — він був депутатом шістьох скликань

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 843

 

Емоційного та епатажного Валентина Стасюка добре знали у Кременчуці — на кожній сесії міської ради він додавав родзинку у її роботу

Помер ексдепутат Кременчуцької міської ради Валентин Стасюк.
Валентин Стасюк полюбляв публічні виступи та «гострі слівця». Він запам’ятається кременчужанам пофарбованим волоссям, переломами рук, викликом депутата Капліна на дебати та креативними плакатами. Відомий банер з дійною коровою з надписом «Бюджет Кременчука» побував не лише у стінах міської ради, а у Києві на мітингу мерів, де потрапив на екрани всеукраїнських телеканалів.

Ця «корівка» частенько надихала Валентина Стасюка на промови про драматичний бюджет нашого міста, який «доїть» держава. У 2005 році депутат з плакатом «корівки» потрапив у рубрику «Кременчуцького Телеграфа» — «Отмеченные на столбе», де його прозвали «Наш Молочник».

Конферансьє Валентин Стасюк виступав у «Скарбах» та кременчуцькі ВІА 70-80-х років. У 2010 році політик та оратор в ефірі телеканалу «Візит» неочікувано заспівав пісню та привітав Олега Бабаєва, який на той час ще був народним депутатом України, з Днем народження.

Деякий час — до 2010 року він працював керівником структурних підрозділів у Кременчуцькій міської ради. А одного часу навіть виконував обов’язки міського голови — після зняття з посади Леоніда Білана у жовтні 1995 року.

Валентину Стасюку було 76 років. Останній час він сильно хворів.

Про дату і місце прощання з ексдепутатом повідомлять пізніше.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Стасюк Кременчуцька міська рада депутат смерть некролог
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