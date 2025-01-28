Як зняти з реєстрації пошкоджене чи втрачене через війну авто

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 107 Коментарів: 1

Власники транспортних засобів, які більше не придатні до використання, можуть зняти їх з державної реєстрації шляхом вибракування. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС. Процедура є безкоштовною та доступна в сервісних центрах МВС по всій Україні.

Для отримання послуги необхідно:

Заздалегідь зареєструватися через функціонал Е-запис або термінал у приміщенні сервісного центру.

або термінал у приміщенні сервісного центру. Підготувати пакет документів: Паспорт із відміткою про реєстрацію місця проживання або ID-картка з витягом про місце проживання. Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності). Номерні знаки (за наявності).



Якщо свідоцтво про реєстрацію чи номерні знаки були викрадені, необхідно додати постанову або довідку від МВС про порушення кримінальної справи чи відмову в її порушенні.

Процедура займає один робочий день з моменту подання документів. Водночас, якщо транспортний засіб перебуває у розшуку чи під арештом, послуга не надається.

Важливо: після вибракування транспортного засобу відновити його реєстрацію можна лише за рішенням суду.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня російський безпілотник упав на будинки у Крюкові. Люди не постраждали, однак пошкоджені 6 будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі та 8 автівок.