Як зняти з реєстрації пошкоджене чи втрачене через війну авто

Власники транспортних засобів, які більше не придатні до використання, можуть зняти їх з державної реєстрації шляхом вибракування. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС. Процедура є безкоштовною та доступна в сервісних центрах МВС по всій Україні.
Для отримання послуги необхідно:
Якщо свідоцтво про реєстрацію чи номерні знаки були викрадені, необхідно додати постанову або довідку від МВС про порушення кримінальної справи чи відмову в її порушенні.
Процедура займає один робочий день з моменту подання документів. Водночас, якщо транспортний засіб перебуває у розшуку чи під арештом, послуга не надається.
Важливо: після вибракування транспортного засобу відновити його реєстрацію можна лише за рішенням суду.
Нагадаємо, у ніч на 21 січня російський безпілотник упав на будинки у Крюкові. Люди не постраждали, однак пошкоджені 6 будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі та 8 автівок.
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