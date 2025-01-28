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Як зняти з реєстрації пошкоджене чи втрачене через війну авто

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 107 Коментарів: 1

Послуга вибракування надається безкоштовно та доступна у будь-якому сервісному центрі МВС

Власники транспортних засобів, які більше не придатні до використання, можуть зняти їх з державної реєстрації шляхом вибракування. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС. Процедура є безкоштовною та доступна в сервісних центрах МВС по всій Україні.

Для отримання послуги необхідно:

  • Заздалегідь зареєструватися через функціонал Е-запис або термінал у приміщенні сервісного центру.
  • Підготувати пакет документів:
    • Паспорт із відміткою про реєстрацію місця проживання або ID-картка з витягом про місце проживання.
    • Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків.
    • Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності).
    • Номерні знаки (за наявності).

Якщо свідоцтво про реєстрацію чи номерні знаки були викрадені, необхідно додати постанову або довідку від МВС про порушення кримінальної справи чи відмову в її порушенні.

Процедура займає один робочий день з моменту подання документів. Водночас, якщо транспортний засіб перебуває у розшуку чи під арештом, послуга не надається.

Важливо: після вибракування транспортного засобу відновити його реєстрацію можна лише за рішенням суду.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня російський безпілотник упав на будинки у Крюкові. Люди не постраждали, однак пошкоджені 6 будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі та 8 автівок

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: пошкоджене майно реєстрація авто МВС
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Коментарі: 1

4 918
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:04

А відшкодувати пошкодження?


0 0

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