У Горішніх Плавнях горів будинок

Сьогодні, 09:20 Переглядів: 152

27 січня о 21.14 у місті Горішні Плавні на вулиці Козацькій сталася пожежа у житловому будинку. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вогонь знищив покрівлю площею 50 квадратних метрів, домашнє майно та вікна. Також пошкодив перекриття на площі 50 квадратних метрів, двері, закоптив стіни та стелю на такій же площі.

До гасіння пожежі залучили два відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Попри масштабні пошкодження, будинок вдалося частково врятувати.

Нагадаємо, напередодні у Кременчуці горіла квартира у багатоповерхівці.