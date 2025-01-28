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Надзвичайні новини, Полтавщина

Зниження рівня злочинності та посилення протидії організованої злочинності: що зробила за рік обласна прокуратура

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 122

 

Основна діяльність прокурорів — протидія кримінальним правопорушенням, пов’язаним зі збройною агресією РФ, а також боротьба із корупцією і зловживаннями у бюджетній та земельній сферах

На Полтавщині упродовж минулого року на 6,3% у порівнянні із попереднім роком знизився рівень злочинності. Про це доповів головний прокурор області Євген Гладій під час наради.

Зокрема, спостерігається тенденція до зменшення кримінальних правопорушень проти власності (крадіжки та шахрайства). Не допускаються і зростання розбійних нападів чи грабежів. Розкрили правоохоронці також і всі умисні вбивства, скоєні минулого року.

Зросла ефективність протидії корупційним кримінальним правопорушенням, в першу чергу у бюджетній та земельній сферах.

Значну увагу спрямували в області й на посилення протидії організованій злочинності. Так правоохоронцям вдалося викрити 29 організованих груп (на третину більше, ніж роком раніше), у тому числі по 5 — щодо обігу наркотичних речовин, а також незаконного виробництва і торгівлі підакцизними товарами, 4 — у паливно-енергетичному комплексі, по 1 — з корупційними зв’язками та за фактом підпалів автомобілів військовослужбовців і цивільних осіб.

Майже вдвічі (68 проти 35) зросла кількість переданих до суду обвинувальних актів та клопотань, що перебувають у слідстві Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області. По них відшкодували понад 109 млн грн збитків.

За результатами представницької діяльності, сума у справах, за якими судами відкрито провадження, склала 2,5 млрд грн. Задоволено вимоги прокурорів на більш ніж 4 млрд грн, реально виконано на 3 млрд грн. Втричі зросла сума задоволених позовів прокурорів у сфері довкілля, забезпечено виконання судових рішень на пів мільярда гривень.

Євген Гладій також зазначив, що основними напрямками діяльності прокуратури у цьому році буде протидія кримінальним правопорушенням, пов’язаним зі збройною агресією РФ, а також боротьба із корупцією і зловживаннями у бюджетній та земельній сферах.

Нагадаємо, у грудні минулого року під час сесії Кременчуцької міськради про діяльність Кременчуцької окружної прокуратури за рік звітував прокурор Олег Балаєв.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ptv.ua
Теги: Полтавська обласна прокуратура діяльність рівень злочинності організована злочинність
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