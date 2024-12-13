Прокуратура Кременчука за 8 місяців підготувала 13 обвинувальних актів щодо корупції

Протягом цього періоду прокуратура боролась з корупцією, екологічними порушеннями, земельними злочинами та проблемами з укриттями
13 вересня під час сесії міськради прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв звітував про діяльність прокуратури протягом 8 місяців 2024 року, передає кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Зменшення рівня злочинності:
Зафіксовано зниження загальної кількості кримінальних правопорушень на 14,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Особливо помітним є зменшення крадіжок (-16,9%) та шахрайств.
Посилення боротьби з тяжкими злочинами:
Запобігання наркоторгівлі:
Направили до суду 19 обвинувальних актів за фактами збуту наркотиків, припинено діяльність однієї нарколабораторії.
Боротьба з корупцією: за вказаний період часу до суду скеровано 7 обвинувальних актів за фактами вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, 13 обвинувальних актів за фактами вчинення корупційних кримінальних правопорушень, 14 у сфері довкілля та 4 у земельній сфері.
Укриття та безпека:
Подано 9 позовів щодо приведення укриттів у готовність. Уже задоволено чотири позови, загальна площа укриттів становить 8 002 кв. м, місткість — понад 8 200 осіб.
Земельні ресурси:
Скеровано 19 позовних заяв на суму понад 70 млн грн для повернення земельних ділянок рекреаційного та лісового призначення до державної власності.
Охорона культурної спадщини:
Подано позов щодо укладення охоронного договору на будинок поміщика Козельського, розташований у Кременчуці.
Прокуратура розглянула 488 звернень, зокрема три від депутатів. На особистому прийомі прокурорів побували 29 осіб.
Кременчуцька прокуратура продовжує фокусуватися на:
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