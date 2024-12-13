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Прокуратура Кременчука за 8 місяців підготувала 13 обвинувальних актів щодо корупції

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 197 Коментарів: 2

 Протягом цього періоду прокуратура боролась з корупцією, екологічними порушеннями, земельними злочинами та проблемами з укриттями

13 вересня під час сесії міськради прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв звітував про діяльність прокуратури протягом 8 місяців 2024 року, передає кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Основні досягнення:

  • Зменшення рівня злочинності:
    Зафіксовано зниження загальної кількості кримінальних правопорушень на 14,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Особливо помітним є зменшення крадіжок (-16,9%) та шахрайств.

  • Посилення боротьби з тяжкими злочинами:

    • Удвічі зросла кількість грабежів, на 50% збільшилися розбійні напади.
    • Виявлено більше злочинів проти основ національної безпеки. До суду направили обвинувальний акт проти жителя Кременчука за виправдовування агресії РФ.

  • Запобігання наркоторгівлі:
    Направили до суду 19 обвинувальних актів за фактами збуту наркотиків, припинено діяльність однієї нарколабораторії.

Захист державних інтересів:

  • Боротьба з корупцією: за вказаний період часу до суду скеровано 7 обвинувальних актів за фактами вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, 13 обвинувальних актів за фактами вчинення корупційних кримінальних правопорушень, 14 у сфері довкілля та 4 у земельній сфері.

  • Укриття та безпека:
    Подано 9 позовів щодо приведення укриттів у готовність. Уже задоволено чотири позови, загальна площа укриттів становить 8 002 кв. м, місткість — понад 8 200 осіб.

  • Земельні ресурси:
    Скеровано 19 позовних заяв на суму понад 70 млн грн для повернення земельних ділянок рекреаційного та лісового призначення до державної власності.

  • Охорона культурної спадщини:
    Подано позов щодо укладення охоронного договору на будинок поміщика Козельського, розташований у Кременчуці.

Робота зі зверненнями громадян:

Прокуратура розглянула 488 звернень, зокрема три від депутатів. На особистому прийомі прокурорів побували 29 осіб.

Пріоритетні завдання:

Кременчуцька прокуратура продовжує фокусуватися на:

  • боротьбі з корупцією (13 обвинувальних актів);
  • захисті довкілля (14 проваджень);
  • розв'язання проблем у бюджетній та земельній сферах.
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0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчуцька окружна прокуратура Олег Балаєв звіт
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Коментарі: 2

427
shoni1970:
Сьогодні, 12:23

А що там з піском, який щоденно вивозять з колишніх плавень, на межі Раківки і Садків? Уже одної насипі немає, взялися за іншу. Чи то пісковози кого треба?


2 0
1 356
evil:
Сьогодні, 12:52

По коруцiї докладніше можна ? Хто коли і за шо?


2 0

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