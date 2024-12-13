Прокуратура Кременчука за 8 місяців підготувала 13 обвинувальних актів щодо корупції

Боротьба з корупцією: за вказаний період часу до суду скеровано 7 обвинувальних актів за фактами вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, 13 обвинувальних актів за фактами вчинення корупційних кримінальних правопорушень, 14 у сфері довкілля та 4 у земельній сфері.