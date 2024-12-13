У Кременчуці патрульні зупинили нетверезого водія з наркотиками в авто

Під час патрулювання Кременчука поліціянти зупинили водія автомобіля Volkswagen Golf, який порушив правила дорожнього руху. У нього виявили ознаки наркотичного сп’яніння та речовини, схожі на наркотики. Про це 13 грудня повідомила пресслужба патрульної поліції.
Під час перевірки у документів у 41-річного водія інспектори помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Йому запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, однак водій відмовився.
Патрульні склали на порушника адміністративні матеріали:
Крім того, під час огляду салону автомобіля інспектори виявили речовини, які мають ознаки наркотичних. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого розслідування.
Нагадаємо, що від початку року п'яні водії спричинили 41 аварію на дорогах області.
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