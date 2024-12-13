У Кременчуці патрульні зупинили нетверезого водія з наркотиками в авто

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 251

Під час патрулювання Кременчука поліціянти зупинили водія автомобіля Volkswagen Golf, який порушив правила дорожнього руху. У нього виявили ознаки наркотичного сп’яніння та речовини, схожі на наркотики. Про це 13 грудня повідомила пресслужба патрульної поліції.

Під час перевірки у документів у 41-річного водія інспектори помітили явні ознаки наркотичного сп’яніння. Йому запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, однак водій відмовився.

Патрульні склали на порушника адміністративні матеріали:

протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння);

постанову за порушення ПДР.

Крім того, під час огляду салону автомобіля інспектори виявили речовини, які мають ознаки наркотичних. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого розслідування.

Нагадаємо, що від початку року п'яні водії спричинили 41 аварію на дорогах області.