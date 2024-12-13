На Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісти 39-річного Андрія Русака

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На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 39-річного Андрія Русака. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, востаннє чоловіка бачили у минулий четвер, 5 грудня. Він пішов із дому у селі Кунцеве Новосанжарської громади і досі не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст близько 180 см, повної статури, волосся темне, очі карі.

На момент зникнення був одягнений у куртку темного кольору, сорочку в клітинку, чорні спортивні штани, темні черевики.

У поліції просять усіх, хто матиме будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклого Андрія Русака, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: (053) 443-12-02, 099-772-39-17, 099-750-41-80 або за номером 102.

Нагадаємо, у Кременчуці поліція розшукує безвісти зниклого Віктора Доценка.



