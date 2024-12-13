Учні ВПУ №7 підкорили журі конкурсу «Срібна підкова»

У четвер, 12 грудня, у місті Полтава відбувся XXI обласний конкурс вокалістів серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Срібна підкова». В ньому взяли участь колективи художньої самодіяльності ВПУ № 7 міста Кременчука. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці навчального закладу.
Учні успішно виступили й отримали призові дипломи у двох номінаціях.
Майя Савічева стала найкращою в номінації «Естрадна пісня». Дівчина зайняла перше місце.
Юлія Мочайло в номінація «Народна пісня» зайняла третє місце.
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